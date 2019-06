Klopp odgovarja Beckenbauerju: Imam dolgoročno pogodbo

Klopp (na fotografiji) je sobotno finalno tekmo Lige prvakov končal na rokah varovancev, ki so z Nemcem slavili velik uspeh in zmago proti Tottenhamu (2 : 0).

Legendarni branilec Bayerna in nemške reprezentance Franz Beckenbauerje bil v začetku tedna, potem ko je Jürgen Klopp z Liverpoolom osvojil evropsko krono, poln hvale na rojakov račun: "Ničesar si ne želim bolj, kot da nekoč pride v Bayern. Dobro bi se ujeli. Zame je eden najboljših trenerjev na svetu."

Klopp se je na komentar hitro odzval in umiril strasti: "Franz mi je všeč in jaz sem všeč njemu, ampak z Liverpoolom imam dolgoročno pogodbo."

'Ne vem, kaj se bo zgodilo čez pet let ali več'

"To je veliko bolje, kot če bi dejal in si mislil, da Klopp ni dober. Poleg tega pa imata Bayern in Borussia Dortmund dobra trenerja,"je za nemški tabloid Bildše dejal 51-letni Klopp, ki mu je izjava Beckenbauerja seveda godila, čeprav je največji pečat v karieri do sedaj pustil pri Bayernovi največji nasprotnici Borussii Dortmund.

Klopp, ki je poskrbel za evforijo v Liverpoolu, ki je na novo evropsko lovoriko čakal 14 let, je dejal še: "Ne vem pa, kaj se bo zgodilo čez pet let ali več. Takrat bodo mogoče v igri popolnoma drugi trenerji."

