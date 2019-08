Klopp opozarja: Skupina ni lahka, daleč od tega

Liverpool in Napoli sta se v zadnjem letu dni srečala že trikrat, dvakrat v skupinskem delu Lige prvakov, zadnjič pa še v v prijateljski tekmi v pripravljalnem delu sezone. Julija so se zmage s tremi zadetki veselil Neapeljčani (3:0).

"Spet Napoli! Ne vem, kako pogosto sem igral proti Napoliju, a več kot očitno so zelo izkušen tekmec," je četrtkov žreb pokomentiral Jürgen Klopp in obudil spomin na dogajanje v minuli sezoni: "Domača tekma z Napolijem je bila ena izmed naših najboljših, naša obramba je bila trdna kot skala. Nismo smeli prejeti zadetka, kar ob njihovem vodilnem adutu, protinapadih, ni lahko. V naši skupini je bilo izjemno tesno. Alisson Becker se je izkazal z izjemno obrambo v zadnjih sekundah, kar so si brez dvoma zapolnili."

Lanski žreb je obe moštvi uvrstil v skupino z PSG-jem in Crveno zvezdo. Prvi medsebojni obračun v skupinskem delu je sicer pripadel Italijanom, ki so pred domačimi navijači slavili z minimalno prednostjo. V 90. minuti je mrežo zatresel Lorenzo Insigne . Povratna tekma na Anfieldu je pripadla redsom, ki so si z zmago 1:0 po zadetku Mohameda Salaha zagotovili vstopnico za izločilne boje.

Poleg Napolija se bodo Liverpoolčani prvič pomerili še z Genkom in Salzburgom. Kljub temu, da se klubi v tekmovanju doslej še niso srečali, obstaja nekaj vezi, ki bodo redsom morda v pomoč pred prihajajočimi tekmami. Sadio Mane in Naby Keita sta nekoč nosila grb Salzburžanov, Divock Origi pa je obiskoval Genkovo akademijo.

"Skupina ni lahka, daleč od tega!"

"Preostali dve ekipi... Vem kakšni so ljudje. Takoj bodo rekli, češ, to ne gre za prav preveč zahtevne tekmece. Ni res," poudarja Klopp in dodaja: "So izjemno mladi, sveži. Zelo vznemirljiv tekmec, zato nas čaka zanimiva tekma. Prepričan sem v to. Skupina ni lahka, daleč od tega!"

O svojih nasprotnikih se je Klopp pozanimal že oz prve roke. Kot je dejal je takoj po treningu za rokav pocukal Origija, za informacije pa se bo obrnil tudi na Maneja in Keitaja. "Salzburg ima odličen nos za nove pridobitve, tako so tudi dobili Sadia in Nabyja. Našli so tudi številne druge. Dolgo časa so se borili, da bi postali del Lige prvakov. Stadion bo pokal od navijačev, da pokažejo, kako dolgo so čakali na ta trenutek," je za konec zatrdil nemški nogometni strokovnjak.