Klopp pel hvalnice vratarju Alissonu: Če bi vedel, da je tako dober, bi plačali dvojno!

Spomnimo: redsi so za pot v nadaljnje tekmovanje Lige prvakov potrebovali zmago z 1:0 ali z dvema gola razlike. "Če bi vedel, da je Alisson tako dober, bi plačali dvojno," je po tekmi razlagal strateg Liverpoola Jürgen Klopp. "Za vse obrambe, ki jih je uprizoril, nimam besed. To nam je nocoj rešilo življenje," je še dodal Nemec na klopi Angležev.

"Ni šlo zgolj za eno obrambo. Imel je veliko dela. Kako hladnokrven in umirjen je bil z žogo … to nam je precej olajšalo sestavo napadov," je pojasnil Klopp in pristavil: "Izjemen je in ta obramba v sodnikovem dodatku je bila neverjetna. Toda če se celotna ekipa ne brani, kot se je tokrat, potem ne more zbrati 20 takšnih obramb, kot je bila njegova zadnja."

Precej manj zadovoljen je bil po izpadu iz Lige prvakov trener Napolija Carlo Ancelotti, a dejal je, da njegova ekipa ničesar ne obžaluje. "Mislim, da igralci nimajo kaj za obžalovati. Krasno bi bilo, če bi se nam uspelo kvalificirati iz tako težke skupine. Mnogi si niso mislili, da bomo prišli do tega položaja, v katerem smo bili," je po porazu na Anfieldu razlagal italijanski strokovnjak.