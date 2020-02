Klopp po porazu v Madridu: Na Anfieldu bo povsem druga zgodba

Madridski Atletico našega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka je z agresivnim pristopom nekoliko presenetil aktualnega evropskega klubskega prvaka, ki je po prejetem in obenem edinem zadetku na torkovem srečanju na stadionu Wanda Metropolitano hitro vzpostavil ravnotežje na igrišču, toda v nasprotju s podobo, ki jo kažejo varovanci Jürgena Kloppa v zadnjih dveh sezonah in pol, mu na nasprotnikovi polovici igrišča ni uspelo ustvariti konkretnejših priložnosti za dosego zadetka. Minimalen poraz (1:0) je sicer aktiven rezultat za Liverpool, ki pa bo moral 11. marca, ko je na sporedu povratni dvoboj na Anfieldu, prikazati bistveno več v napadalnem delu igre. "S končnim izidom nimam nobenih težav," je s podrobnejšo analizo prve tekme osmine finala najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu začel nemški strokovnjak in nadaljeval: "V zadnje pol ure tekme smo pritisnili na nasprotnika, a si nismo priigrali resnejših priložnosti. Kljub prejetemu zgodnjemu zadetku nismo izgubili tal pod nogami, ampak smo v nadaljevanju skušali iz tekme izvleči čim več. Odigrali smo lepo število tekem v takšnem vzdušju, še večji 'pekel' pa čaka Atletico na našem Anfieldu, ki je v tem pogledu edinstven v svetu športa."

Mane zamenjan iz preventivnih razlogov, Henderson s poškodovano mišico

Privrženci 'redsov' so dvakrat globoko zavzdihnili, ko je Klopp najprej ob polčasu v garderobi pustil povratnika po poškodbi, odličnega senegalskega napadalca Sadia Maneja, in drugič, ko je v 80. minuti zelenico na Wandi Metropolitano zaradi poškodbe moral zapustiti še kapetan moštva Jordan Henderson.



"Maneja sem zamenjal iz preventivnih razlogov, saj je nasprotnik z agresivno obrambo utrujal naše napadalce, in glede na to, da ima Sadio že en rumeni karton, si preprosto nismo smeli privoščiti, da bi se znašel v situaciji, ko bi lahko prejel še drugega. S tem bi ostali brez enega od najpomembnejših adutov za povratno srečanje, zato sem v igro poslal svežega Divocka Origija. Kar se našega kapetana tiče, je začutil bolečino v stegenski mišici, a mi je hkrati zatrdil, da ni nič hujšega. Bomo videli," je zaključil Jürgen Klopp.