Klopp pokazal še pevski talent in izzval kritike: Poklepetajmo o šestici

Za norveško televizijo je nemški strateg Liverpoola Jürgen Klopp pokazal tudi razkošen pevski talent in uprizoril priredbo pesmi glasbene skupine Salt-N-Pepa 'Let's talk about sex' (poklepetajmo o seksu, op. p.).

"Praviloma sedim tukaj in razlagam, kako se izgubi tekmo. Zdaj lahko uživam," je povedal Klopp. Za nas je pomembno, da ljudje ne sprašujejo o osvajanju oz. neosvajanju lovorik," je dodal Nemec. "Zelo sem srečen za igralce in mojo družino. Prišel bo trenutek, ko me bo prevzelo. Večinoma sem čutil olajšanje, olajšanje za mojo družino. Zadnje šestkrat, ko smo potovali na počitnice s srebrom, ni bilo prijetno," je iskreno priznal Klopp. Ta je svojo edino lovoriko osvojil v nemškem pokalu z Borussio Dortmund leta 2012, nato pa izgubil vseh šest naslednjih finalov (dva nemška pokala, angleški pokal, finale Lige Evropa in dva finala Lige prvakov).