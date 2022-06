Klopp požrl besedo: Takoj, ko bomo podpisali igralca za 100 milijonov, grem

Darwin Nunez, urugvajski reprezentant in dozdajšnji nogometaš Benfice, se bo pridružil Liverpoolu. Kluba sta se že dogovorila o prestopu, čeprav uradno tega še nista potrdila, 23-letni napadalec pa naj bi po napovedih prav v ponedeljek opravil zdravniške preglede, potem pa podpisal pogodbo. Ob tem so se otoški mediji spomnili izjave trenerja redsov Jürgena Kloppa, ki je pred leti napovedal, da bo zapustil klub, če bodo podpisali igralca za 100 milijonov evrov ...

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Poročila o znesku, kolikor bo Liverpool plačal za odškodnino za Darwina Nuneza, so sicer različna. Kot poročata portugalska časnika Record in A Bola, bo evropski in angleški podprvak iz Liverpoola nakazal 75 milijona evrov, Portugalci pa jih lahko še 25 dobijo z raznimi bonusi. Pri O Jogu govorijo o drugačni porazdelitvi 100 milijonov. Osemdeset milijonov naj bi Angleži dali takoj, 20 milijon pa z bonusi. A bolj kot cifre je večino otoških medijev zmotila izjava trenerja redsov Jürgena Kloppa, ki je sredi leta 2016 napovedal, da bo zapustil klub, ko bodo pripeljali igralca za 100 milijonov evrov. Nemec je takrat komentiral nakup večnega rivala Manchester Uniteda, ki je za francoskega vezista Paula Pogbaja Juventusu plačal 105 milijonov evrov. Pisalo se je leto 2016 in bil je junij ...

icon-expand Jürgen Klopp in Virgil van Dijk FOTO: AP

"Če kupite igralca za sto milijonov in se poškoduje, ste vrgli denar v zrak. Ko se nogomet začne vrteti samo okoli igralcev s trimestno številko, za mene nogomet več ne obstaja. Ko se bo to zgodilo, bom odšel v pokoj, oziroma bom zapustil klub, kjer se bo to zgodilo," je takrat dejal 54-letni strokovnjak iz Nemčije. "Drugi klubi lahko zapravljajo in trošijo na igralce veliko denarja ter z najboljšimi posamezniki na svetu priti do uspehov, jaz pa to želim narediti na drugačen način," je sredi leta 2016 povedal Klopp. "Vsak lahko osvoji lovoriko, obstaja pa način s katerim želim jaz priti do trofeje," je še dodal. Nunez je v Benfico prišel poleti leta 2020 za 24 milijonov evrov iz španskega drugoligaša Almerie in postal najdražji nakup lizbonskega kluba v zgodovini. Urugvajec je za nekdanji klub Jana Oblaka na 87 tekmah dosegel 47 golov, dodal pa 16 asistenc.

V času Kloppove vladavine za transferje zapravili 400 milijonov

Liverpool je, seveda s privoljenjem Jürgena Kloppa leta 2018 za nizozemskega branilca Virgila van Dijka odštel 84 milijonov evrov, sledil je nakup brazilskega vratarja Alissona Beckerja iz Rome za 62 milijonov evrov, ter prihod reprezentanta Gvineje Nabyja Keitaja iz Leipziga za 60 milijonov evrov. "Zadnji nakup Liverpoola pred prihodom Nuneza pa je nakup Luisa Diaza iz porta za 45 milijonov evrov," sporočajo otoški medij in dodajajo, da s prihodom Darwina Nuneza, vsaj na papirju in na prvo žogo še ne bo prebit meja, ki jo je sam postavil ... "Toda z bonusi bo bržkone vse skupaj Liverpool stalo tistih "čarobnih" sto milijonov in več. Meja, ki jo je Klopp postavil kot "točko rez vrnitve". Bomo videli, če bo držal besedo in zares odšel," se sprašujejo Otočani in kar sami odgovarjajo. "Klopp bo seveda ostal na klopi redsov, bo pa verjetno v bodoče bolj razmišljal o nekat4erih izjavah, ki se lahko z leti zvodenijo."

icon-expand Darwin Nunez FOTO: AP