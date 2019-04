Klopp samozavesten na Camp Nou: To je le stadion, ne pa tempelj

Liverpool je že večkrat znal prekrižati načrte Barceloni na Camp Nouu. 30. marca 1976 je na prvi tekmi polfinala pokala Uefa zmagoviti gol zabil legendarni John Benjamin Toshack. "Spomnim se vsega. Najprej tega, da smo zmagali v belih dresih. Bilo je prekrasno," se je za dnevnik AS spominjal Toshack, ki je kot trener kasneje vodil tudi Real Madrid, nikoli pa liverpoolskih rdečih. "Ne vem, čigava ideja je bila, a pomislil sem: 'Da vidimo, če jih bo to malce prestrašilo!' Saj veste, zaradi Real Madrida. Ne vem, če je bila to ideja (trenerja Boba, op. a.) Paisleyja, resnično. Jasno pa je, da se spominjam gola. Takšnega smo zabili 2000-krat. Tokrat pa je zelo težko staviti proti (Lionelu) Messiju. Dokler je tu on, moraš biti neumen, da staviš proti Barci. Sposoben je vsega. Tako kot pri golfu, kjer je 'handicap', bi lahko tudi tu imeli 'handicap Messi'. Nasprotnikom bi morali dati gol prednosti, ko igrajo proti njemu."

Zadnje izjave pred poletom v Barcelono je Liverpoolov trener Jürgen Kloppdal za spletno platformo DAZN, kjer je jezični Nemec kar precej dvignil temperaturo med privrženci Kataloncev, rekoč, da njihovo nogometno "svetišče" Camp Nou ni nič posebnega.

"Camp Nou je le stadion. Precej velik, a to ni nogometni tempelj," je dejal nekdanji trener Mainza in Borussie Dortmund, ki bo prvič v karieri okusil katalonsko gostoljubje na največjem evropskem nogometnem stadionu.

Proti Barceloni nisi favorit

"Videli smo lahko, kako se drugim ekipam ni godilo dobro, ko so igrale tam, zdaj pa bomo to izkusili mi. Pričakujemo, da nam bo šlo dobro, to je za nas in za privržence nogometa fantastična tekma,"je nadaljeval Klopp. "Če igraš proti Barceloni, gotovo nisi favorit,"je pristavil nemški strateg.

Ta je imel po zadnji tekmi s Huddersfield Townom v Premier League (5:0), kjer rdeči še vedno za točko zaostajajo za Manchester Cityjem, nekaj preglavic s poškodbo enega ključnih igralcev, napadalca Roberta Firmina.

'Bobby je Bobby in gotovo bo z nami'

"Po treningu je v četrtek začutil lažjo bolečino v mišici. Uradna diagnoza je bila, da gre za manjšo raztrganino, a razen besede raztrganina, je vse drugo pozitivno. Lahko bi bil pripravljen za sredo, a jasno je, da v tem trenutku tega še ne vemo. Toda Bobby je Bobby in gotovo bo z nami," je o pripravljenosti brazilskega strelca povedal Klopp.

FIRMINO

Udarec, ki ga je prejel proti Huddersfieldu, naj ne bi preprečil nastopa niti branilcu Virgilu van Dijku, ki so ga stanovski kolegi prek sindikata nogometašev nedavno okronali za najboljšega posameznika v tej sezoni Premier League. Prvič po hudi poškodbi v lanskem polfinalu proti Romi je priložnost za igro dobil tudi angleški napadalni vezist Alex Oxlade-Chamberlain, ki bi lahko predstavljal močno orožje do konca sezone.

Trio vezistov nad Messija, Valverde 'kopira' Manchester City

Veliko črnila je bilo prelitega o taktični pripravi obeh trenerjev na težko pričakovani polfinale: nekdanji vezist Liverpoola Danny Murphyje za Liverpool Echopovedal, da bi se morali rdeči proti Lionelu Messijupostaviti z blokom treh vezistov (Jordan Henderson, Fabinhoin Georginio Wijnaldum), medtem ko je Murphy opozoril tudi na Nabyja Keitajain Jamesa Milnerja, ki lahko veliko pripomoreta k branjenju na Camp Nouu in na povratnem obračunu na Anfieldu.

VERJETNOST

ESPNse je medtem razpisal tudi o Barcinih načrtih, pred prvo tekmo naj bi trener Kataloncev Ernesto Valverdeanaliziral več kot 20 tekem Liverpoola iz aktualne sezone, še posebej pa se je osredotočil na obračune z Man. Cityjem, čigar taktični načrt naj bi Španec poskušal posnemati. City seveda vodi eden najslavnejših "sinov" Barce Josep Guardiola, ki je s sinje modrimi na prvi medsebojni tekmi v sezoni na Anfieldu remiziral (pri izidu 0 : 0 je enajstmetrovko zapravil Riyad Mahrez), drugi obračun na stadionu Etihad pa so "meščani" dobili z 2 : 1.

Lenglet: Imam videoposnetke

V ospredju naj bi bilo prebijanje Liverpoolovega pritiska na zadnjo vrsto, izključene niso niti dolge podaje, ki pa bodo po zadnjih informacijah iz katalonskega tabora "zadnja izbira", je poročal ESPN. City je sicer na omenjenih obračunih z edinimi preostalimi konkurenti v boju za naslov večkrat izbral tudi to možnost.

"Za pripravo imam videoposnetke igralcev, s katerimi se bom pomeril," je El Periodicocitiral branilca Clementa Lengleta, ki je v tej sezoni redno navduševal v zadnji vrsti Barce. "Pogledam, kaj radi počnejo, kako preigravajo, kako se premikajo, kako se obnašajo v določenih trenutkih, katero nogo imajo raje. Kdaj na primer (Andrew) Robertson rad pošilja predložke in kam običajno gredo? Ali Firmino raje gre na prvo vratnico ali napade oddaljenejšo? Rad imam vsak možen košček informacij,"je dodal Francoz.

Rakitić napovedal nedeljski 'glavobol'

Barcelona si je minuli konec tedna tudi matematično zagotovila naslov prvaka in bo lahko povsem spočita pričakala povratni dvoboj na Anfieldu, Valverde je varovancem namenil prosto nedeljo, potem ko je podelitvi pokala na Camp Nouu sledila tudi manjša zabava.

"Ne bom lagal. Spil sem pivo in želim si še enega," je še na Camp Nouu v soboto šaljivo dejal hrvaški vezist Kataloncev Ivan Rakitić. "Imamo prost dan, zato se bom zjutraj morda zbudil z glavobolom. A po tem moramo razmišljati o Ligi prvakov."

PREDTEKMO