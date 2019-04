Klopp se je odzval na govorice o sporu v slačilnici: Ne verjemite vsemu

Če so pred nekaj dnevi navijače Liverpoola presenetila namigovanja o sporu med Jürgenom Kloppom in klubskim zvezdnikom Mohamedom Salahom, je nemški nogometni strokovnjak ogenj v strehi kmalu pogasil. Redsi so si na zadnji prvenstveni tekmi s petardo zagotovili lepo popotnico pred potovanjem na iberski polotok, od koder so se govorice tudi razširile po Evropi.

Španski AS je pred dnevi ’udaril’ z novico, da v slačilnici Liverpoola le ni vse kot bi moralo biti. Po besedah španskih novinarjev naj bi si v lase skočila Jürgen Klopp in Mohamed Salah, ki ga številni v poletnem prestopnem roku povezujejo z madridskim Realom. Egipčan naj bi se tako še močneje nagibal k odhodu, njegova slaba volja, pa bi lahko močno zamajala vzdušje v ekipi pred pomembno prvo polfinalno tekmo z Barcelono. "Nisem se sporekel z Mo-jem po tekmi s Chelseajem, prav tako sezona Roberta Firmina še zdaleč ni končana," je bil jasen Klopp. FOTO: AP A očitno so namigovanja španskih medijev iz trte izvita. Novico je že kmalu po objavi demantiral Salahov agentRamy Abbas Issa, ki je na družabnem omrežju zapisal: "Spet govorijo iz svoje riti (op. AS(s) v angleščini označuje zadnjico)."Po zadnji tekmi s Huddersfieldom se vprašanjem na tekmo spora ni uspel izogniti niti Klopp, ki je pometel z vsemi zlobnimi namigovanji Špancev. "Vedno rad poudarjam, ne verjemite vsemu. Ne smeš verjeti niti trem odstotkom tega, kar slišiš na družabnih omrežjih," je v pogovoru za BBC dejal Nemec in nadaljeval: "Nisem se sporekel z Mo-jem po tekmi s Chelseajem, prav tako sezona Roberta Firmina še zdaleč ni končana. Gre za manjšo poškodbo. On je vendarle Bobby Firmino in prepričan sem, da bo nared za tekmo z Barcelono. Nič še ni stoodstotno. A vendar... On je Bobby Firmino, pravi stroj!" BARCELONA - LIVERPOOL