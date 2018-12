Klopp se ne boji novih nasprotnikov: Vem le, da se veliko navijačev želi maščevati Parižanom

"Vem le, da se veliko navijačev želi maščevati PSG-ju , zavoljo poraza na zadnji tekmi. A nismo mi tisti, ki odločamo o tem," je dejal Klopp in nadaljeval: "Počakali bomo na žreb. Vse do zadnje minute nisem vedel, da bomo v žrebu. Kako naj torej odgovorim na vprašanje, koga si želim v osmini. Vseeno mi je. Smo drugi v skupini, imeli bomo izjemno težkega nasprotnika, to je vse, kar vem."

"Nimam pojma in po pravici povedano, mi je čisto vseeno. Brez dvoma nekdo, ki je še v tekmovanju. Pred nami je še dolga sezona, do februarja nas čaka še kar nekaj tekem. Upam, da bomo zdravi, saj se bomo le tako lahko predstavili v najboljši luči," je bil jasen Klopp.

Medtem pa steber Liverpoolove obrambe Virgil Van Dijk, ki si je prislužil velike pohvale tudi po zadnji tekmi z Napolijem, a bo zaradi rumenega kartona moral izpustiti prvo tekmo osmine finala, verjame, da prav redsi sodijo med favorite. "V tem času je čudovito biti nogometaš ali navijač Liverpoola," je dejal Nizozemec in priznal, da kljub temu ni vedno lahko: "Težko je, a se moramo s tem spopasti. To so dnevi, ki jih kot nogometaš želiš izkusiti in mi imamo to priložnost."