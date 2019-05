Klopp stoično sprejel poraz na Camp Nouu: Iskreno, ne vem, če smo zmožni več od tega

Liverpool je od uvodnega žvižga glavnega sodnika, Nizozemca Kuipersa , pokazal, zakaj je eno od najboljših moštev stare celine v zadnjih letih. Z agresivno igro in visokim pokrivanjem na polovici Barcelone so varovanci trenerja Jürgena Kloppa želeli ogroziti vrata odličnega nemškega čuvaja mreže Marca-Andrea ter Stegna , ki pa je bil tokrat na najvišji možni ravni. Čeprav so imeli tudi Katalonci svoje priložnosti, je bil jeziček na tehtnici kot že nič kolikokrat doslej izjemni Lionel Messi , ki je z dvema zadetkoma v drugem polčasu svoje moštvo pripeljal na prag finala najelitnejšega nogometnega klubskega tekmovanja na svetu. Če so bili 'redsi' izrazito neučinkoviti, pa je Barcelona na drugi strani izkoristila vse svoje priložnosti za zasluženo visoko zmago 3 : 0. Z rezultatskega vidika bi najbrž mnogi že zdaj podpisali zanesljivo uvrstitev zasedbe Ernesta Valverdeja v madridski finale, toda v taboru lanskega finalista imajo drugačne načrte. "Nogomet je pač takšna igra," je uvodoma komentiral Klopp in v nadaljevanju skušal pojasniti razloge za visok poraz svojega moštva.

"Na koncu šteje le končni izid. Zadovoljen sem z igro svojega moštva, z rezultatom, razumljivo, precej manj. Fantje so odigrali dobro tekmo, pritiskali na nasprotnika predvsem v drugem polčasu, ampak ko imaš na nasprotni strani tako kakovostnega tekmeca, kot je Barcelona, moraš paziti na vsako podrobnost v svoji igri, ker si lahko hitro kaznovan. In prav slednje se je zgodilo nam. Iskreno povedano, ne vem, ali smo v danem trenutku zmožni prikazati več od tega. Stanje je pač takšno, da pred povratno tekmo na Anfieldu zaostajamo z visokih 3:0, toda bele zastave ne bomo kar tako zlahka izobesili," je poudaril nemški strokovnjak. Kljub prejetemu zadetku v 26. minuti so Mo Salah, Sadio Mane in druščina nadaljevali z udejanjanjem začrtane strategije, a do odhoda na odmor niso uspeli poslati žoge za hrbet odličnega ter Stegna.



"Kaj naj še dodam? Dejstvo je, da smo jim skozi celotno srečanje povzročali veliko preglavic, a kaj nam to pomaga, ko nismo zadeli. Ob polčasu sem analiziral stanje in igralce opozoril na določene spremembe, ki so nam v nadaljevanju prinesle še boljšo igro. Toda Barcelona ima Messija, ki zadeva s takšno lahkoto, da vse skupaj deluje tako zelo preprosto, da bolj ne bi moglo. Kljub njegovima dvema zadetkoma nismo padli v igri, poskušali smo doseči vsaj en gol, ki bi nam nekoliko olajšal zadeve ... Odziv igralcev je bil zadovoljiv, imamo teden dni časa, da odpravimo napake in se posvetimo načrtovanju strategije za povratni dvoboj,"je še pristavil Klopp.