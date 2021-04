Klopp: Superliga? Pa kdo bo to gledal ...

Fifa in njenih šest konfederacij, tudi Uefa, so že pred časom objavile, da bi bili klubi, ki bi se pridružili novi ligi, izključeni z vseh tekmovanj na nacionalni, evropski in svetovni ravni. Prav tako nogometaši, ki bi bili člani ekip take lige, ne bi mogli nastopiti za državne reprezentance. To so ponovili tudi v današnjem sporočilu za javnost. "Zahvaljujemo se vsem klubom v drugih državah, posebej v Franciji in Nemčiji, ki so zavrnili pristop k taki ligi. Pozivamo vse ljubitelje nogometa, tako navijače kot politike, da se zoperstavijo temu projektu, ki je bil najavljen. To vztrajno izpostavljanje sebičnega interesa peščice se vleče že predolgo. Dovolj je," piše STA. Sedanji sistem nogometnih tekmovanj po svetu in Evropi se začenja na nacionalnih ravneh, potem se nadaljuje na celinski in svetovni. Klubi napredujejo med temi posameznimi tekmovalnimi sistemi ali izpadejo, prav tako pa se razdelijo velika sredstva, ki jih prinaša nogometna igra, med vse udeležence in ne ostane zgolj pri najbogatejših.