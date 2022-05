Klopp svari pred odhodom v Španijo: Delo še ni opravljeno!

Liverpoolov strateg Jürgen Klopp se je na novinarski konferenci pred povratno tekmo polfinala Lige prvakov proti Liverpoolu otresel domnev novinarjev, da je njegova ekipa z (vsaj) eno nogo že uvrščena v veliki finale. Nemec, ki še nikoli ni slavil na španskih tleh se zaveda, da delo še ni opravljeno, hkrati pa verjame v uspeh svojih varovancev, ki v zadnjem času delujejo nepremagljivi. Tekmo si lahko v torek v živo ogledate na Kanalu A in VOYO, s studijskim delo pričnemo ob 20.30!

Že takoj na začetku novinarske konference je Nemca malenkost razburilo vprašanje ali je delo že opravljeno: "Če bi bil mlajši, bi me to vprašanje razjezilo! Delo seveda še ni opravljeno, zmagali smo le en polčas. V Španijo gremo z željo po zmagi, ker vem, da bo dal Villarreal vse od sebe." "To je polfinale, zato lahko pričakujemo le težko tekmo. Res je, da smo doma odigrali dobro, a moramo dobro odigrati tudi v gosteh. Nikoli ne veš, kdaj boš naslednjič dobil priložnost igrati v polfinalu. Imamo odlično ekipo, a pri vsakem uspehu potrebuješ tudi nekaj sreče, ki jo moraš izkoristiti. Zrelost in izkušnje so pomembne, a to še zdaleč ni vse kar potrebuješ, da osvojiš tako težko tekmovanje. Moramo biti pripravljeni, da odigramo vrhunsko tekmo. Vem, da si bo Villarreal doma upal veliko več igrati, kot na prvi tekmi. Unai bo zagotovo poskusil spremeniti nekaj stvari, tako da bo še zanimivo." je o pričakovanjih pred obračunom z Villarrealom dejal Jürgen Klopp.

icon-expand Lahko Unai Emery po Juventusu in Bayernu preseneti še Liverpool? FOTO: AP

Liverpool je v letošnji sezoni Lige prvakov zmagal prav na vseh gostovanjih. Redsi so nazadnje na evropskem gostovanju izgubili pred skoraj 13 meseci, ko je bil s 3:1 od njih boljši Real Madrid. Odličen niz pa je 54-letnik nekoliko cinično komentiral:"Nismo zmagali vseh gostovanj z bunkerjem in igranjem na protinapade. Igrali smo tako kot znamo in tako bomo igrali tudi jutri. Pripravljeni moramo biti na trpljenje in na trenutke tudi na strnjeno obrambo, a to splošno gledano ni naš pristop k tekmi."

Klopp je pred nekaj dnevi podaljšal sodelovanje z Liverpoolom do konca junija 2026.

Klopp sicer v trenerski karieri na sedmih gostovanjih v Španiji še ni zmagal, a se s tem podatkom ne obremenjuje: "Nisem zmagal, sem pa napredoval v naslednjih krog v Malagi, Madridu ... Tako da tudi če nisem zmagal ne bi rekel, da je Španija zame 'nesrečna'. Ne verjamem v taka vraževerja."

icon-expand Klopp je krmilo Liverpoola prevzel že oktobra 2015 FOTO: AP

Moštvo iz mesta Beatlov sicer ni izgubilo že od osmega marca, ko ji je na povratni tekmi osmine finala premagal Inter, a je bila to Pirova zmaga saj so Redi na prvi tekmi slavili z 2:0. V angleški ligi ter domačih pokalih, pa Kloppovi varovanci poraz ne poznajo že od 28. decembra, ko je bil z 1:0 boljši Leicester City. V zadnjem krogu Premier lige so z minimalno zmago odpravili Newcastle United in dokazali, da lahko dobor igrajo in zmagajo tudi v 'svoražnem' okolju. "Podpora zanje je bila zelo intenzivna, a jim nismo pustili resnih priložnosti. To je bila točno taka predstava kot smo jo potrebovali pred tekmo z Villarrealom." je bil zadovoljen Klopp.

icon-expand Mohamed Salah v sendviču med Etiennom Capouejem in Alfonsom Pedrazo FOTO: AP

Liverpoolova forma je torej odlična, a Klopp svari, da se lahko vse podre v enem samem trenutku: "Nekaj smo morali delati prav zadnjih mesecih, da je tako. Problem nastane, ko misliš, da gre vse kot po maslu, potem pa eno tekmo slabo začneš in vse se obrne na glavo. Vem, da smo v dobri formi, a ne pustim, da nam to pride do živega ... zakaj bi se ukvarjali s preteklimi tekmami? Recimo, da Villarreal dobro začne tekmo, so nevarni že takoj na začetku in to dvigne publiko ... Kar naenkrat začnejo dobivati dvoboje na igrišču, žoga jim steče in nastanejo težave ..." Eden ključnih mož bo najverjetneje znova zimzeleni Španec Thiago Alcantara, ki je na prvi polfinalni tekmi odigral verjetno najboljšo partijo v majici Liverpoola, s čimer je oddal kandidaturo za nastop na letošnjem SP, ki bo konec leta v Katarju, česar se zaveda tudi Nemec na klopi Liverpoola: "Thiago v kakršni formi je, bi lahko igral za prav vsako reprezentanco, vključno s špansko."

Nagrada za odlično formo rekordna sponzorska pogodba? Dejstvo, da je Liverpool trenutno eden najbolj vročih nogometnih klubov dokazuje tudi to, da se Redsi po poročanju Otoških medijev z zaenkrat še neimenovano (po nekaterih pričevanjih kripto) družbo dogovarja za rekordno sponzorsko pogodbo, ki bi klubu iz mesta Beatlov navrgla 80 milijonov funtov oziroma približno 95,5 milijona evrov na leto. Novi glavni sponzor bi tako na sprednji strani dresa nadomestil britansko banko Standard Chartered, ki Liverpoolu plačuje polovico manj od morebitnega novega sponzorja.