Klopp svoje fante opisal kar s kletvico: Kaznujte me, če hočete, to ni moj materni jezik!

"Kaznujte me, če želite. To ni moj materni jezik, tako nimam boljših besed za to," je nadaljeval Jürgen Klopp. "Že to, da smo zmagali, je težko, toda zmagati brez prejetega zadetka … Ne vem, kako je fantom uspelo. Videl sem Jamesa Milnerja jokati na zelenici, tako zelo veliko nam to pomeni. Na svetu so pomembnejše stvari kot to, toda ustvariti takšno atmosfero, je nekaj posebnega," je hitel razlagati nemški strateg na klopi Liverpoola, ki je redse popeljal v drugi zaporedni finale Lige prvakov.

"Nismo tako superiorni Barceloni, toda v Barceloni si nismo zaslužili izgubiti s takšno razliko in fantom sem rekel, da morajo ponoviti predstavo, toda multiplicirano. To ena od treh najboljših tekem, ki sem jih doživel," je še razlagal Klopp. Priznal je, da o tem, da bi po takšnem zaostanku izločili Barcelono sploh niso razmišljali (treba je dodati, da je Liverpool igral pošteno oslabljen, saj so manjkali Mohamed Salah, Roberto Firmino in Naby Keita). "Nismo razmišljali o možnosti, da bi izločili Barcelono. Želeli smo iti korak za korakom, napasti z vsem, kar smo imeli. Oni so to morali prenašati. Šlo je za mešanico srčnosti in spretnosti. Vedeli smo, da si ne smemo privoščiti napak. Rekel sem jim, če zabijemo dva gola, imamo možnosti. Glede na tekme, ki smo jih odigrali, nihče ne bi stavil niti evra na nas,"je pristavil Klopp, ki je bil po tekmi razumljivo ponosen na svoje varovance. "Uprizoriti takšen spektakel je neverjetno. Ponosen sem, da sem trener te ekipe. To kar smo storili, je tako zelo posebno,"je pojasnil 51-letnik iz Stuttgarta. "Smo v finalu, toda v finalu smo bili že lani v Kijevu in smo izgubili. Toda načrt je bil oditi v Madrid, priti v Madrid in izboljšati dobiček z lanskega leta. Komaj čakam ta dan (1. junij s prenosom na POP TV in VOYO, op. p.)," je sklenil Klopp.