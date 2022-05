Osmoljenci velikega finala Lige prvakov? Če gre soditi po sprejemu, ki so jim ga pričarali navijači, so zvezdniki Liverpoola zanje najmanj zmagovalci najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. "To je najboljši klub na svetu. Ne zanima me, kaj drugi mislijo," se je za izjemno parado navijačem zahvalil Jürgen Klopp, ki verjame, da je več deset tisoč navijačev odgovor na to, kaj si mislijo o pravkar zaključeni sezoni redsov.