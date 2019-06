Klopp: To je za mojo družino, ki je tako zelo trpela v preteklih finalih

"Moja družina sedi tamle. V vseh finalih, ki smo jih igrali, so trpel. Trpeli so bolj kot jaz. To je zanje, za moje trenerje, naredili so izjemno delo. To je za naše lastnike, ki so nas podpirali z vsem, kar so imeli. Tako zelo sem ponosen na ta klub," je v pogovoru na zelenici hitel pojasnjevati Klopp.

Zelo zadovoljen je bil tudi egiptovski kralj Mohamed Salah."Iskreno povedano, ne vem kaj naj povem. Vsi so zelo srečni zdaj, ker smo zmagali finale. Vesel sem, da sem igral drugi zaporedni finale in končno odigral 90 minut," se je kar malce sarkastično lanskega finala spomnil Salah (lani ga je v finalu poškodoval Realov kapetan Sergio Ramos). "Vsi so dali vse od sebe, da bi zmagali tekmo. Mislim, da ne igre izpostavljati posameznikov, temveč da smo kot ekipa odigrali odlično. Celotna ekipa je bila neverjetna danes. Čestitke vsem nam in navijačem širom sveta," je še pristavil strelec prvega zadetka na Metropolitanu.