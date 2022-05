Redsi se ne želijo maščevati, a Salah Ramosa ne bo kar tako pozabil

Čeprav Ramos ni več član Reala, Salah ni skrival, da bo zaradi neljubega dogodka izpred štirih let nedvomno še dodatno motiviran. Njegov trener Jürgen Klopp je na novinarski konferenci pred potjo v Pariz priznal, da poraz v kijevskem finalu boli še danes, a maščevanje zaradi po mnenju mnogih namerne poteze Ramosa mu ne pride na misel.

Številni so bili mnenja, da bi lahko bilo drugače, če bi odlični Egipčan igral tudi v drugem polčasu. In več kot očitno je tega mnenja tudi Salah sam, ki je nedavno, potem ko je Real po velikem preobratu v polfinalu izločil Manchester City, dejal, da ima z Madridčani račune, ki jih bo treba poravnati.

Spomnimo se, kako je pred štirimi leti Sergio Ramos z umazano potezo v 30. minuti finala proti Liverpoolu na tla spravil Mohameda Salaha , ki si je spahnil ramo in tekme ni mogel nadaljevati. Ko je Egipčan v solzah odšel z igrišča, je bil izid še 0:0, na koncu pa je beli balet do tretje zaporedne zvezdice prišel po dveh zadetkih Garetha Balea in dveh neverjetnih napakah Liverpoolovega vratarja Lorisa Kariusa .

Salah, ki je pred medije stopil skupaj z nemškim strokovnjakom, je dejal, da je po zadnjem srečanju obeh ekip motiviran do neba. Nato pa svoje navijače pomiril z besedami, da bo v prihodnji sezoni zagotovo ostal na Anfieldu, čeprav pogodbe, ki se mu izteče poleti 2023, še ni podaljšal.

"Tisto je bila za vse nas zelo boleča noč, a ne verjamem v maščevanje, kakor tudi ne, da bi bilo dobro, če bi o maščevanju sploh razmišljali. Razumem, kaj je Salah mislil s svojimi besedami. V Nemčiji pravimo, da vsakogar v življenju srečaš vsaj dvakrat. Če bomo zmagali, bo to izjemna zgodba, a zagotovo se to ne bo zgodilo, ker bi se želeli maščevati."

Liverpool je v tej sezoni osvojil oba domača pokala, a sezono na angleških tleh vseeno sklenil z nekoliko grenkim priokusom. V zadnjem krogu mu je namreč odlično kazalo, da bo uspel prehiteti Manchester City, a so se meščani po zaostanku z 0:2 proti Manchester Cityju uspeli izvleči za nov naslov v Premier League. Zmaga Liverpoola nad Wolverhamptonom (3:1) je tako šla v nič.

Če bo prišlo do enajstmetrovk, imajo Redsi asa v rokavu

Zmagovalca Lige prvakov so enajstmetrovke nazadnje odločile v sezoni 2015/2016, ko je na koncu slavil prav Liverpoolov sobotni tekmec Real. A Redsi so v letošnji sezoni tako FA kot EFL pokal dobili prav po izvajanju najstrožjih kazni, obakrat so bili boljši od Chelseaja.

Zmagi pa nikakor nista bili naključni, saj na Anfieldu že dlje časa sodelujejo z nevroznanstvenim podjetjem, ki jim še posebej pomaga pri preučevanju miselnih procesov med izvajanjem najstrožjih kazni. Klopp je po nedavnem slavju v pokalu angleške nogometne zveze (FA) razkril, da s podjetjem sodelujejo že dve leti, napredek pa je po njegovi oceni več kot očiten.

"Oni so bili tisti, ki so vzpostavili prvi kontakt. Povedali so, da nam lahko pomagajo pri enajstmetrovkah. Zdelo se mi je zanimivo, zato smo začeli sodelovati. Ta lovorika je zanje, kakor tudi tista v EFL pokalu," je pred slabima dvema tednoma pojasnil 54-letnik.