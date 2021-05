Klopp uvrstitev v LP enači z zmagoslavjem v finalu v Madridu

Nogometaši Liverpoola so bili blizu tega, da zapravijo priložnost, da se v boju za uvrstitev v Ligo prvakov četrtouvrščenemu Chelseaju približajo le na točko. Do pete minute sodniškega podaljška so na gostovanju pri predzadnjemu West Bromwichu držali le remi 1:1, nato pa vendarle dosegli zmagoviti zadetek. Dosegel ga je brazilski vratar Alisson Becker, ki je pri kotu prišel v tekmečev kazenski prostor in po podaji TrentaAlexandra Arnoldaz glavo premagal kolega na vratih West Broma. To je bil nasploh prvič v zgodovini Liverpoola, da je gol dosegel njegov vratar. In po tej tekmi so redsi še kako živi v boju za preboj med elito za naslednjo sezono. Liverpool ima dve tekmi pred koncem sezone točko manj od Londončanov in tri od Leicesterja. A modri in lisce igrajo še med sabo, tako da ima Liverpool bolj ali manj vse v svojih rokah. "Uvrstitev v Ligo prvakov bi bila velika stvar. Po mojem skromnem mišljenju celo eden večjih podvigov v zgodovini kluba," je bil kar malce presenetljiv v izjavi otoškim medijem trenerJürgen Klopp. "Vem, da to zveni malce čudno, nekateri bodo rekli celo neumno, toda tako mislim." Nemec se zaveda, da je ta sezona po vseh okoliščinah ena najbolj nenavadnih v zgodovini nogometa. "Če želite napisal knjigo imate dovolj materiala. Če želite napisati žalostno zgodbo in biti po prebrani knjigi depresiven, vam ta nogometna sezona ponuja dovolj tovrstne vsebine," se je malce šalil na račun nenavadne sezone, ki jo je zaznamovala pandemije, Klopp.