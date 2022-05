Klopp za poraz okrivil napadalce, Ancelotti hvali branilce

"Imeli smo enako posest žoge, vendar smo veliko več streljali na gol. Imeli smo 23 strelov, od tega kar devet v okvir vrat. To je res dobra številka za finale, vendar bi morali žogo spraviti čez črto. To je tisto, kar nam je manjkalo," je dodal nemški trener.

Real Madrid je zmagal z golom napadalca Viniciusa Juniorja v 59. minuti, vratar Thibaut Courtois pa je ubranil več nevarnih strelov igralcev Liverpoola. "Real je imel samo en strel na gol in dosegel je gol. Tako je treba zmagati," pa je po tekmi dejal Klopp in dodal, da je bil Real nevaren iz protinapadov.

"Enostavno ne morem verjeti. Bila je težka tekma, zelo smo trpeli v prvem polčasu, a se nismo predali. Dobro smo vodili igro. Štirje v zadnji vrsti so igrali zelo dobro. V drugem polčasu smo začeli prevzemati pobudo in umirili smo pritisk Liverpoola," je dejal Ancelotti.

"Sem človek rekordov. Vesel sem, da sem štirikrat osvojil Ligo prvakov, še bolj pa me veseli, da sem se vrnil v Madrid in da nam je uspela tako spektakularna sezona," je po zmagi na novinarski konferenci dejal Carlo Ancelotti, ki je postal najuspešnejši trener v tem tekmovanju.

"Vratar Madrida (Thibaut Courtois, op. p.) je bil igralec tekme, kar pomeni, da se nam je v napadu zgodilo nekaj čudnega. To je treba sprejeti, težko je pogoltniti. Imeli smo svoje trenutke, kaj naj rečem? Če je žoga prečkala črto ... Čestitke Real Madridu. In spet se bomo vrnili," je napovedal Klopp.

Liverpool je pred tem v Angliji za las ostal brez naslova, ko je po napetem zadnjem krogu pokal prvaka končal v rokah Manchester Cityja. Medtem je Ancelotti poudaril, da je njegovi ekipi šlo na roke tudi dejstvo, da so jo mnogi odpisali že na začetku sezone. "Pomagalo nam je to, da nihče ni verjel, da lahko osvojimo Ligo prvakov. Toda ustvarili smo dobro vzdušje v ekipi, kar je pomagalo ob odlični kakovosti naših igralcev," je dejal Italijan, ki je pred tem osvojil tudi špansko prvenstvo in super pokal.

"To je bila neverjetna sezona. Nihče si ni mislil, da bi lahko zmagali na treh tekmovanjih, niti jaz, ki sem velik optimist," je dejal Ancelotti, ki se je na klop Reala, s katerim je Ligo prvakov osvojil tudi leta 2014, vrnil pred letom dni. "Nisem pričakoval Realovega klica. Realu je nemogoče reči ne. Moj klub Everton s tem ni bil zadovoljen, vendar upam, da je vsaj nocoj malo bolj srečen, ker smo premagali njihovega mestnega tekmeca," je še dejal italijanski trener.