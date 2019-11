Klopp zaskrbljen po remiju z Napolijem: Dve reči se ne bi smeli zgoditi

"Jasno je bilo, da smo si vse skupaj želeli zaključiti že nocoj. Že dolgo pred tekmo smo vedeli, da bo proti Napoliju težko. Lani je bilo težko, vedno je težko. Dobra ekipa so. Dve reči se ne bi smele zgoditi. Oni so zadeli in Fabinho se je poškodoval. Eno težavo, ki smo jo lahko rešili, smo jo z 'Ginijem' (Wijnaldumom, op. a.), ki je odigral res, res dobro tekmo, a druga (težava, op. a.) nam je povzročila težavo,"je nadaljeval Klopp.

December bo zdaj še manj 'vesel' Dejan Lovren je z golom z glavo po podaji iz kota v 65. minuti drugega polčasa izničil vodilni zadetek Napolijevega napadalca Driesa Mertensa iz 21. minute in rdeče ohranil na vrhu lestvice. Evropskim prvakom napredovanje v zadnjem krogu sicer prinaša že točka na Solnograškem, kjer pa je tamkajšnji državni prvak vse prej kot lahek zalogaj. Liverpool čaka peklenski december, po odločilnem obračunu s Salzburžani celo dve tekmi v ravno toliko dneh (ligaški pokal proti Aston Villi in prva tekma klubskega svetovnega prvenstva v Katarju).

Fabinho je z igrišča odšepal po 19 minutah, Jürgen Klopp pa je namesto njega na zelenico poslal Georginia Wijnalduma . Obračun z Napolijem so Liverpoolčani zaključili z remijem, ki je situacijo v skupini E še dodatno zapletel. Rdečim ob morebitnem porazu s Salzburgom v zadnjem krogu že drugo sezono zapored grozi slovo od tekmovanja, ki so ga v minuli sezoni tako navdušujoče osvojili.

'Branili so se z vsem, kar imajo'

Njegova ekipa kljub pobudi skozi praktično vso tekmo (15 strelov in 10 kotov) ni uspela še enkrat zatresti mreže vratarja Alexa Mereta. Klopp je ocenil, da je Napoli igral drugače kot običajno in se po tem, ko je zadel, "branil z vsem".

"Napoli je bil pripravljen za pravo borbo, kdorkoli pa jih običajno spremlja, je videl, da je bil nocoj to drugačen pristop,"je dodal Klopp. "Zabili so gol in se branili z vsem, kar imajo. Morali smo povišati pritisk in to smo storili. Zadnjih 15 minut prvega polčasa je bilo dobrih, bile so takšne, kakršne morajo biti. Drugi polčas je bila običajna tekma, ko igraš proti kakovostni ekipi, ki se brani z vsem, kar ima. Težava je bila, da smo imeli odprte boke, poskusili smo jih uporabiti s predložki, a smo večino časa to počeli prehitro. Zato je vratar ujel toliko žog. Zabili smo gol, res lepega in nato smo še naprej 'lovili' tekmo. Toda ni se nam izšlo in takšen je včasih nogomet. Ne prideš vedno do rezultatov, ki si jih želiš."

Tekma na Anfieldu, ki so jo v zadnjem krogu minule sezone Neapeljčani dramatično izgubili z 0:1 in se poslovili od tekmovanja, je bila tokrat izjemno pomembna tudi za gostujočega strokovnjaka Carla Ancelottija. Legendarni Italijan je (bil) pod pritiskom zaradi slabih rezultatov v prvenstvu, kjer Napoli zaseda šele sedmo mesto, "ogrevanje" za gostovanje v Liverpoolu je bilo seveda tudi v znamenju prerekanja predsednika Aurelia De Laurentiisaoziroma njegovega sina, podpredsednika Edoarda De Laurentiisa, z nekaterimi ključnimi člani moštva, ki so na začetku meseca zavrnili odhod v karanteno.

Predsednik De Laurentiis 'zelo zadovoljen'

Ancelotti je po remiju z Liverpoolom priznal, da je po telefonu govoril s predsednikom De Laurentiisom, ki je bil "zelo zadovoljen". Razkril je tudi, da bo prvi mož kluba po dolgem obisku Los Angelesa in nedavnem povratku v Evropo nagovoril nogometaše.

"Tu ni lahko remizirati. Trpeli smo, se močno povlekli, toda proti Liverpoolu je potrebno igrati tako, drugače od tu ne bi prišli 'živi'," je dnevnik La Gazzetta dello Sport citiral Ancelottija. "Skupina je zdaj videti dobro, imamo zadnjo tekmo doma z Genkom. Še naprej pa sem presenečen (nad razliko med predstavami v prvenstvu in v Ligi prvakov, op. a.). A ne zaradi nocojšnje predstave, bolj zaradi kakšne prejšnje. Potrebno je delati. Na tej ravni moraš biti stoodstoten, tudi na ravni telesne priprave, v prvenstvu pa nam to ni uspevalo. Izvijamo se iz tega delikatnega obdobja, ta rezultat in ta predstava bosta pomagala."

Glede pogovora z De Laurentiisom je dodal: "To je zdravo okolje, še posebej znotraj slačilnice. Vsi si želijo pomagati, klub je prav tako predan temu, da se izvijemo iz tega trenutka. Vedno bodo težki trenutki, pomembno je, da ne izgubiš glave. In nismo je izgubili. Ta pot je prava."