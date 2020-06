Klopp: Lallana? Vesel sem, ker bo z nami končal sezono in doživel slovo, kakršno si zasluži

"Vem, kako si Adam želijo pri drugih klubih za naslednjo sezono, tako da to podaljšanje zelo spoštujemo. Vesel sem, ker bo z nami končal sezono in doživel slovo, kakršno si zasluži," je za Liverpoolovo spletno stran povedal trener Jürgen Klopp.Adam Lallana se je k Liverpoolu preselil leta 2014 iz Southamptona, v 178 nastopih pa je zbral 22 golov. Z Liverpoolom je osvojil ligo prvakov, evropski superpokal in klubsko svetovno prvenstvo. Vodstvo elitne angleške lige je pred dnevi objavilo, da se bo liga nadaljevala 17. junija. Liverpool pa bo prvo tekmo igral 21. junija z mestnim tekmecem Evertonom. Rdeči imajo na lestvici 25 točk prednosti pred lanskim prvakom Manchester Cityjem, do konca prvenstva je še devet krogov.

Liverpoolčani bi lahko z zmago že takoj zapečatili naslov prvaka, če bi City izgubil dvoboj proti Arsenalu 17. junija. Sicer bodo nogometaši Liverpoola pot do prvenstvene zvezdice, ki je pravzaprav zgolj še formalnost, nadaljevali 24. junija proti Crystal Palaceu in 2. julija proti Cityju.