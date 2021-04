Klopp: Nismo si zaslužili nič več od tega, kar je bilo

"Če želiš v polfinale, si moraš to zaslužiti. Tega tokrat nismo naredili, še posebej v prvem polčasu. Če lahko izpostavim kakšno dobro stvar in rečem kaj dobrega o tekmi, poleg tega, da smo dosegli gol, je, da je bila to le prva od dveh tekem," je bil precej razočaran trener Jürgen Klopp.

Liverpool je ostal velik dolžnik po prvi tekmi četrtfinala Lige prvakov. Redsi so sicer dosegli pomemben gol v gosteh, a so jih dobili tri v svojo mrežo in na povratni tekmi v Liverpoolu jih čaka izjemno težka naloga, če želijo izločiti Madridčane. Real je bil boljši tekmec in je zanesljivo kontroliral potek tekme, gostje so si privoščili preveč napak. Z dvema goloma se je izkazal Brazilec v moštvu belega baleta Vinicius Junior , enega je dodal Marco Asensio , za redse je edini gol dosegel Mohamed Salah .

Nemec je bil kritičen tudi ob "darilu" redsov pri drugem golu Reala: "Ta drugi gol, to so napake, ki se lahko zgodijo. Nisem bil zadovoljen, kako smo igrali, ko smo imeli žogo v posesti. V teh trenutkih je treba kreirati, igrati boljši nogomet. Nismo si zaslužili nič več od tega, kar je bilo. A naš gol v drugem polčasu je bil dober in nam daje vsaj nekaj upanja. Pogrešal sem intenzivnost igralcev, še posebej, ko smo imeli žogo. Ne moreš braniti hitrosti Reala, ko jim podariš žogo v povsem napačnih trenutkih."

Tudi Georginio Wijnaldum je opozarjal na napake, ki so se v Madridu prepogosto dogajale Liverpoolu: "Bilo je težko. Igrali smo proti dobri ekipi, v prvem polčasu nismo bili na nivoju. Prevečkrat smo prelahko izgubljali žoge in v trenutkih, ko nismo bili dovolj pozorni, so oni dosegali gole. Pred drugim polčasom smo se dogovorili, da moramo popraviti igro, in na srečo smo dosegli gol. A tudi oni so še enega, kar ni bilo po naših željah, in to nam bo precej otežilo delo na drugi tekmi."

"Ne bi rekel, da je bilo darilo, saj je še vseeno moral doseči gol, vendar je bila to tipična napaka v prvem polčasu. Nismo bili dovolj osredotočeni, ne dovolj ostri, tudi slabo postavljeni, in se je zgodilo," je o drugem golu Reala in napaki gostov še dejal vezist Liverpoola. Real ima lepo rezultatsko prednost 3:1, povratna tekma bo že naslednji teden, 14. aprila. Takrat bo Liverpool na stadionu Anfield gostil galaktike, zmagovalca tega četrtfinala pa čaka boljši iz para Porto-Chelsea.

"Preveč lahko smo izgubljali žoge in res smo preslabo začeli tekmo, za kar smo bili tudi kaznovani. Dobili smo dva poceni gola, gledano z naše perspektive, nato smo le malce umirili igro. Dosegli smo gol priključka, saj je bil takrat izid 2:1 dober rezultat, a smo nato zadaj spet pustili preveč prostora. Nismo si zaslužili prav nič za tokratno igro, vendar imamo gol v gosteh in morda bo to na koncu pomembno, vendar moramo v vsakem primeru veliko boljše odigrati doma. Upam, da nam to uspe, in videli bomo, kako se bo končalo," pa je dejal branilec Liverpoola Andrew Robertson.

Real Madrid je v osmini finala LP izločil Atalanto, Manchester City pa je odpravil Borussio Mönchengladbach. Po povratnih tekmah četrtfinala prihodnji teden bo polfinale na sporedu 27. in 28. aprila ter 4. in 5. maja, veliki finale pa 29. maja na stadionu v Istanbulu.