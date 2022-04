'To je najboljša ekipa Liverpoola v zgodovini'

Liverpool in njegov trener Jürgen Klopp sta že imela izkušnje z rumeno podmornico v evropskih tekmovanjih. V sezoni 2015/16 sta se ekipi srečali v polfinalu Lige Evropa, takrat je doma Liverpool slavil s 3:0, v gosteh pa izgubil z 0:1. Tudi tokrat imajo Redsi odlično izhodišče pred povratno tekmo v Villarrealu. "Liverpool je imel 74-odstotno posest, 19 strelov na tekmečeva vrata, ki je na gol Liverpoola v devetdesetih minutah sprožil le enkrat. Skupaj so zbrali 737 podaj, Villarreal le 272. Vse to govori o popolni dominaciji in več kot zasluženi zmagi domačih," so enotni v komentarjih po tekmi otoški mediji. Ugledni komentatorji, nekdanji legendarni angleški nogometaši Rio Ferdinand, Peter Crouch in Michael Owen so šli s hvalospevi še dlje ... "To je najboljša Liverpoolova ekipa v zgodovini sploh. So nenadkriljivi. Imajo kakovost in fantastičen značaj. Imajo vse, kar potrebujejo ekipe, ki imajo najvišje ambicije in na vsaki tekmi napadajo ter pričakujejo zmago. Posledično lahko na tak način osvajajo tudi najbolj laskave lovorike," pravi Rio Ferdinand. "Kako samo pritiskajo na tekmeca, ne dajo mu dihati. Imajo neverjetno energijo in ko to povežemo še s kakovostjo, ki jo posedujejo, je ocena lahko enotna – gre za fantastično ekipo, zgrajeno da zmaguje in osvaja lovorike. Ja, to je po mojem mnenju najboljša Liverpoolova ekipa v zgodovini sploh."