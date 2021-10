Klopp o izjavi, da ne razume Simeonovega stila nogometa: To sem rekel v jezi

Simone in Klopp sta se ob zadnjem srečanju Atletica in Liverpoola pozdravila še s pandemskim pozdravom.

Po zadnjem spopadu omenjenih tekmecev – bilo je to pomladi leta 2020 v osmini finala Lige prvakov, napredovali so Atleti – je Jürgen Klopp dejal, da ne razume stila nogometne igre, ki ga goji trener colchonerosov Diego Simeone . Ta se pogosto zateka k precej obrambno naravnani postavitvi, ki preži na protinapade. "To sem rekel po drugi tekmi, bil sem razočaran, z določeno mero jeze in ko stvari ne gredo najbolje ... Poleg tega smo se v težkih okoliščinah (začetek pandemije) spopadli proti odlični ekipi z vrhunskimi igralci. Dobro so se branili in to sem rekel v jezi. (Diego) Simeone je dober v vsem, je prvak La Lige, dolgo časa že vodi Atletico, ima veliko uspehov, vedno se borijo za vse, kar pove veliko o njegovi kvaliteti. Zelo ga spoštujem, čeprav mi takšen stil nogometa ni najbolj povšeči in bi raje videl drugačnega," je priznal Klopp.

Liverpool je v tej sezoni v odlični formi, redsi namreč v vseh tekmovanji še ne poznajo poraza, še več: nazadnje so izgubili letos aprila, ko je bil zanje usoden madridski Real. In prav španske zasedbe Liverpoolu v zadnjih sezonah ne ustrezajo (na zadnjih desetih obračunih s španskimi zasedbami v evropskih tekmovanjih je Liverpool zmagal le enkrat – šlo je za sloviti preobrat na Anfieldu proti Barceloni, ko so redsi z zmago s 4:0 izničili zaostanek s prve tekme (0:3) in napredovali v finale Lige prvakov). Poleg ene zmage je Liverpool proti španskim zasedbam vpisal še tri remije in kar šest porazov. Niti na spopadih z Atleticom Liverpoolu v preteklosti ni šlo najbolje: na sedmih medsebojnih obračunih v evropskih tekmovanjih so redsi le enkrat premagali zasedbo Atletica. A tudi tista zmaga je bila pirova, saj je zavoljo gola v gosteh tedaj v finale Lige Evropa napredoval Atletico. Ta je na sedmih medsebojnih tekmah štirikrat slavil, dvakrat pa sta se nasprotnika razšla brez zmagovalca. In prav ta statistika lahko trenerja Kloppa še kako skrbi.

"Z Atleti je pravcata vojna, čeprav mi ta termin ni najbolj všeč. Proti španskim ekipam je vedno izziv, tudi proti Sevilli, na primer. Toda Atletico ima izjemne nogometaše. Poleg tega igrajo doma, doma pa se tekme skuša zmagati. Igramo dobro na Anfieldu in ne smemo pozabiti naše ravni. Treba bo igrati stoodstotno in biti pogumen, sicer te nasprotnik poje. Treba bo preprečiti to, da bi nas pojedli," je dodal Klopp.

Eden glavnih adutov Jürgena Kloppa bo vroči Mohamed Salah, za katerega je nemški strateg dejal, da je ta hip najboljši nogometaš na svetu. "Po teh neverjetnih golih se lahko sliši, da se ga omenja v povezavi z zlato žogo, toda že vrsto let dosega takšne gole. Vedno je igral na visoki ravni in vem, da bo to ponavljal še v prihodnje. Zasluži si vso pozornost," je svojega zvezdnika opeval Klopp.