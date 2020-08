Kloppovi načrti: Vzel si bom leto premora in se nato vprašal, če pogrešam nogomet

"Vzel si bom eno leto premora in se potem vprašal, če pogrešam nogomet. Če ga ne bom, potem bo to konec za Jürgena Kloppa kot trenerja," je dejal Klopp, ki je bil pred prihodom v Liverpool trener Borussie iz Dortmunda. Še enkrat je pojasnil svojo filozofijo: "Nobenega naslova ne branimo. Želimo si osvojiti nove, šele začeli smo zmagovati," je dodal Klopp.

"Celotna ekipa se veseli nove sezone in želi biti še boljša. Radi bi gnali naše tekmece in si podajali žogo po vsem igrišču. Želimo biti ekipa, ki bo zelo 'nadležna' in ne bo nobenemu nasprotniku dala prav nobene možnosti za veselje,"je povedal Klopp. Liverpool je v pretekli sezoni zbral 99 točk in drugouvrščeni Manchester City prehitel za 18 točk. Kloppovi varovanci so dobili 32 od 38 tekem, prvenstvo pa je bilo odločeno sedem krogov pred koncem.