Začetki nogometa v Eindhovnu segajo v daljno leto 1910 FOTO: X

V nogometu poznamo kar nekaj klubov, ki svoje začetke lahko pripišejo še danes vsem znanim podjetjem. Najbrž najbolj poznan primer je Bayer iz Leverkusna, ki je nastal leta 1904, ustanovili pa so ga delavci lekarniškega mogotca, ki izredno uspešno posluje še dandanes. Eden od teh klubov je tudi nizozemski PSV, ki se bo danes na Bernabeuu pomeril z madridskim Realom. Kratica PSV v slovenščini dobesedno pomeni Phillipsovo športno društvo. Najbrž je jasno, kateremu podjetju "pripada" klub, ki je leta 1988 osvojil svojo edino lovoriko Lige prvakov. 31. avgusta leta 1913 je bilo društvo ustanovljeno za Phillipsove zaposlene, ki so se želeli športno udejstvovati, med številnimi športi pa je bil seveda prisoten tudi nogomet.

Frits Philips FOTO: X

Že tri leta prej je bil sicer ustanovljen Phillips Elftal oz. Phillipsova enajsterica, ki so jo prav tako ustanovili zaposleni. Svojo prvo tekmo je moštvo odigralo leta 1911 na mestu, kjer danes stoji PSV-jev stadion. Srečanje je otvoril takrat petletni Frits Philips, sin enega od ustanoviteljev podjetja Antona, ki je kasneje postal prava ikona kluba. PSV za svojo uradno letnico vseeno smatra 1913, ko se je Elftal pridružil športnemu društvu. Ime je spremenil 1916, ko si je nadel zdaj vsem znano tričrkovno kratico. V nizozemskem ligaškem sistemu so začeli nastopati leto kasneje in se v manj kot desetletju prebili do elite. Zanimivo pa je, da je bil vse do leta 1928 klub namenjen izključno zaposlenim v podjetju Phillips, šele kasneje so se mu lahko pridružili ostali člani družbe.

PSV se je leta 1988 veselil zgodovinskega naslova Lige prvakov FOTO: Profimedia

Zlato in zgodovinsko leto '88

PSV se ponaša z izredno bogato zgodovino. Kar 27-krat so osvojili državno prvenstvo, temu pa so dodali še 11 pokalnih lovorik. A vrh so nedvomno dosegli v sezoni 1987/88. Takrat so edinkrat zasedli prestol nogometne Evrope in osvojili prestižno Ligo prvakov. Uspešni so bili tudi na domačih tleh in postali šele druga nizozemska ekipa, za Ajaxom leta 1972, ki ji je uspelo osvojiti trojno krono. Tisto kultno ekipo je vodil legendarni nizozemski strateg Guus Hiddink, ki je tekom svoje bogate kariere vodil tudi beli balet, ki bo danes stal nasproti PSV-ju. Junak finala proti Benfici je bil vratar Hans van Breukelen, ki je v seriji izvajanja enajstmetrovk ubranil strel Antonia Velosa in poskrbel za zgodovinsko slavje svojih soigralcev. Med njimi je bil v obrambi tudi takrat 25-letni Ronald Koeman. Legendarni branilec, ki je štiri leta kasneje proti Sampdorii Srečka Katanca Barceloni prinesel prvo evropsko zvezdico v zgodovini. Istega leta pa se je z reprezentančnimi soigralci veselil edine lovorike v nizozemski zgodovini, ko so osvojili evropsko prvenstvo.

Ronald Koeman v dresu PSV-ja FOTO: X