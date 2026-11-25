Še konec avgusta so navijači Slovana v Celju slavili drugi preboj med evropsko elito v svoji zgodovini. Zdaj pa se je klub iz slovaške prestolnice znašel v pravi evropski nočni mori. Čeprav se navijači Slovana pred začetkom Lige prvakov zagotovo niso slepili glede svojega mesta med evropsko smetano, so po petih odigranih tekmah pričakovali, da bodo njihovi ljubljenci vpisali vsaj eno točko.
Nazadnje so priložnost za doseg tega cilja zapravili v torek, ko jih je na stadionu Tehelne Pole z 2:0 premagal Real Betis. Srečanje pa je, poleg nove blede predstave slovaških prvakov, zaznamovalo tudi jasno sporočilo navijačev, ki so vodstvu kluba dali jasno vedeti, da je trenutno dogajanje nesprejemljivo. Navijaška skupina, ki je znana po svojih iznajdljivih in veličastnih transparentih, je proti Betisu razprostrla zgolj belo platno, pod njim pa napis, ki je povedal vse.
"Zgoraj bi moral biti transparent, ampak nimaš kaj. Vi ste zaj***li Ligo prvakov. Navijačem vrnite denar za paket vstopnic," so se glasile besede, ki danes odmevajo po Bratislavi. Nezadovoljstvo je bilo čutiti tudi pred začetkom srečanja, ko so domači gledalci žvižgali himni Lige prvakov.
Na tnalu pa so se znašli tudi igralci. Ko je teren zapustil naš reprezentant Andraž Šporar in je kapetanski trak predal Armencu Tigranu Barseghyanu , je bilo na tribunah videti nov transparent: "Številka 11. Ti nikoli ne boš kapetan našega Slovana." Napetost je bilo čutiti tudi po tekmi. Ko je šel še en slovenski reprezentant Kenan Bajrić skupaj s soigralci pozdravit ljudi, ki so na tribuni spremljali še en rezultatski polom, od njih niso dobili odziva. Poleg vseh omenjenih si je ogromno gneva nakopal tudi glavni trener, legendarni Yaya Toure, ki se mu po poročanju medijev že pošteno trese stolček.
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