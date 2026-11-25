Še konec avgusta so navijači Slovana v Celju slavili drugi preboj med evropsko elito v svoji zgodovini. Zdaj pa se je klub iz slovaške prestolnice znašel v pravi evropski nočni mori. Čeprav se navijači Slovana pred začetkom Lige prvakov zagotovo niso slepili glede svojega mesta med evropsko smetano, so po petih odigranih tekmah pričakovali, da bodo njihovi ljubljenci vpisali vsaj eno točko.

Nazadnje so priložnost za doseg tega cilja zapravili v torek, ko jih je na stadionu Tehelne Pole z 2:0 premagal Real Betis. Srečanje pa je, poleg nove blede predstave slovaških prvakov, zaznamovalo tudi jasno sporočilo navijačev, ki so vodstvu kluba dali jasno vedeti, da je trenutno dogajanje nesprejemljivo. Navijaška skupina, ki je znana po svojih iznajdljivih in veličastnih transparentih, je proti Betisu razprostrla zgolj belo platno, pod njim pa napis, ki je povedal vse.