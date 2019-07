Klubski rekord: Lyon za danskega branilca odštel 30 milijonov evrov

Gre za uradno najdražjega nogometaša, ki bo zaigral v zgodovini kluba iz Lyona. Robustni, 193 centimetrov visoki,Joachim Andersen, ki je zadnji dve sezoni preživel v vrstah italijanske Sampdorie iz Genove, pred tem je igral za nizozemski Twente, je z Lyonom podpisal petletno pogodbo. Osnovna vrednost pogodbe je 24 milijonov evrov, ki pa bo z nagradami v primeru zastavljenih ciljev narasla še za šest milijonov evrov. Pred tem je zvezno vrsto Lyona okrepil 27-letni Thiago Mendes. Lyončani so tekmecem iz ligue 1 s severovzhoda Francije za Brazilca iz Lilla plačali odškodnino v višini 26,5 milijona evrov. Iz Lilla so za devet milijonov evrov odkupili tudi levega bočnega branilca Malijca Youssoufa Koneja. Iz brazilskega Flamenga pa so za osem milijonov evrov rekrutiraliJeana Lucasa, prav tako brazilskega zveznega igralca. Iz Nantesa pa so kot prostega igralca zvabili romunskega skoraj dvometrskega velikana med vratarji Cipriana Tatarusanuja.

Lyon je bil zelo podjeten po koncu sezone. Pri Realu Madridu so za branilca Ferlanda Mendyja iztržili 53 milijonov evrov. Skupno pa so doslej to poletje blagajno oplemenitili za 113 milijonov evrov. Od angleškega Tottenhama so za francoskega vezistaTanguya Ndombelejaiztržili kar 70 milijonov evrov.Lyon je v državnem prvenstvu sezono končal na tretjem mestu. Zadnjo lovoriko državnega prvaka je klub iz drugega največjega mesta Francije osvojil v sezoni 2007/08. V Ligi prvakov pa se jeOlympique Lyonnaisprebil v izločilne boje, a so ga že v osmini finala s kar 5:1 izločili nogometaši Barcelone.