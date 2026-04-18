'Ko bodo naslednjič Viniciusa naslavljali z opico, bomo zapustili teren'

Madrid, 18. 04. 2026 14.06 pred 36 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.J.
Manchester City - Real Madrid

Aurelien Tchouameni je v pogovoru za francoske medije razkril, kako bodo on in soigralci ukrepali ob naslednjem primeru rasističnega žaljenja Realovega napadalca Viniciusa Juniorja. "Ko bomo prvič zaslišali tovrstne vzklike, bomo zapustili igrišče," sporoča 26-letni defenzivni vezist Real Madrida in francoske reprezentance.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Francoz Aurelien Tchouameni se je dotaknil dogodka z zadnje tekme lige prvakov proti Benfici, v katerem je bil vpleten Brazilec Vinicius Junior in nasprotni igralec Argentinec Gianluca Prestianni. "Na tisti tekmi so Viniciusa zmerjali z opico. Imam občutek, da bo naslednji korak ob takšnih primerih to, da bomo prenehali igrati. Ne bomo dovolili, da se takšni prizori ponovijo," je za francoski L'Equipe med drugim dejal Tchouameni.

Kaj se je zgodilo v Lizboni?

Spomnimo pred dobrim mesecem dni sta Benfica in Real Madrid odigrala zelo vročo prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za izločilne boje Lige prvakov. Gostje so v Lizboni slavili z 1:0, edini gol pa je v 50. minuti dosegel prav Vinicius Junior. Brazilec je zadetek proslavil s provokativnim plesom pred domačimi navijači, zaradi česar je prejel rumeni karton, njegova gesta pa je sprožila napetosti na igrišču.

Preberi še Vinicius: Rekel mi je, da sem opica. Prestianni: To je laž!

Vinicius trdi, da ga je Benfičin igralec Prestianni rasistično žalil, pri čemer naj bi si z dresom prekril usta, da branje z ustnic ne bi bilo mogoče. Brazilec je dogodek prijavil glavnemu sodniku Francoisu Letexierju in tudi trenerju Benfice Joseju Mourinhu.

Vinicius Junior in Gianluca Prestianni
Vinicius Junior in Gianluca Prestianni
FOTO: AFP

Po prijavi je sodnik tekmo za kratek čas prekinil, a se je ta nato nadaljevala brez kakršnih koli disciplinskih ukrepov proti Prestianniju. V taboru Reala so bili zaradi tega ogorčeni. Soigralci Viniciusa, na čelu s Kylianom Mbappejem, so namreč zatrjevali, da so tudi sami slišali, kako je Prestianni Viniciusa označil za opico.

Preberi še 'Vinicius je prvak, vsak bi ga moral imeti rad'

UEFA je po tem dogodku sprožila preiskavo. Čeprav je bil postopek takrat šele v začetni fazi, je Prestiannija začasno suspendirala za eno tekmo, zaradi česar ni smel nastopiti na povratni tekmi v Madridu.

Tormentor
18. 04. 2026 14.58
Neha naj se obnašat kot ena pa bo.
Sinner 666
18. 04. 2026 14.57
sej je po pravic povedal
bb5a
18. 04. 2026 14.41
🙈🙉🙊
simc167
18. 04. 2026 14.35
Sploh ne hodit na igrišče dokler ga ne naučite obnašati. Zakaj pa drugi nimajo problemov? Ogaben real!🤮🤮🤮
