'Ko bodo naslednjič Viniciusa naslavljali z opico, bomo zapustili teren'

Francoz Aurelien Tchouameni se je dotaknil dogodka z zadnje tekme lige prvakov proti Benfici, v katerem je bil vpleten Brazilec Vinicius Junior in nasprotni igralec Argentinec Gianluca Prestianni. "Na tisti tekmi so Viniciusa zmerjali z opico. Imam občutek, da bo naslednji korak ob takšnih primerih to, da bomo prenehali igrati. Ne bomo dovolili, da se takšni prizori ponovijo," je za francoski L'Equipe med drugim dejal Tchouameni.

Kaj se je zgodilo v Lizboni?

Spomnimo pred dobrim mesecem dni sta Benfica in Real Madrid odigrala zelo vročo prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za izločilne boje Lige prvakov. Gostje so v Lizboni slavili z 1:0, edini gol pa je v 50. minuti dosegel prav Vinicius Junior. Brazilec je zadetek proslavil s provokativnim plesom pred domačimi navijači, zaradi česar je prejel rumeni karton, njegova gesta pa je sprožila napetosti na igrišču.

Vinicius trdi, da ga je Benfičin igralec Prestianni rasistično žalil, pri čemer naj bi si z dresom prekril usta, da branje z ustnic ne bi bilo mogoče. Brazilec je dogodek prijavil glavnemu sodniku Francoisu Letexierju in tudi trenerju Benfice Joseju Mourinhu.

Vinicius Junior in Gianluca Prestianni FOTO: AFP

Po prijavi je sodnik tekmo za kratek čas prekinil, a se je ta nato nadaljevala brez kakršnih koli disciplinskih ukrepov proti Prestianniju. V taboru Reala so bili zaradi tega ogorčeni. Soigralci Viniciusa, na čelu s Kylianom Mbappejem, so namreč zatrjevali, da so tudi sami slišali, kako je Prestianni Viniciusa označil za opico.