'Ko enkrat izločiš Juventus in Real, to ni več naključje'

Ajax ima izjemno generacijo in ima pravo "kemijo." Imajo kar nekaj izjemnih igralcev v starosti od 19 do 21 let, kar pride na vsakih 10 let. Klub je sedaj v dobrem položaju, da lahko izkoristi te mlade zvezdnike. Imajo res veliko talenta, a obenem imajo na vsakem delu igrišča tudi izkušene igralce, kot sta Tadić in Blind," pravi Jordi Cruyff, ki je v mladinskih selekcijah igral za Ajax, nato v članski konkurenci pa tudi za Barcelono, Manchester United in nekatere druga moštva, tudi v Španiji.

"Razlog, da Ajax ni bil v polfinalu Lige prvakov v zadnjih letih, je seveda, da se finančno ne morejo kosati z velikimi klubi iz Premier League, La Lige in Bundeslige. Ajax se dobro zaveda tega in je nekakšna vmesna postaja za igralce. So pa trenutno v dobrem položaju, visoke zneske ponujajo klubi za njihove igralce, vendar niso prisiljeni, da prodajo vse. Ko si v položaju, da si izločil Real in Juventus in to celo na njihovem domačem terenu, to ni več naključje. Imaš pravico sanjati naprej. Liverpool ima izjemno sezono, Barcelona pa, dokler igar Lionel Messi, je favorit na vsaki tekmi. Gre za majhne podrobnosti, ki bodo odločilni. Pri Ajaxu se zavedajo, da so sposobni narediti še kaj več, še posebej po zmagi v Torinu so prepričani, da lahko na dober dan premagajo vsakogar,"pravi Cruyff mlajši.