'Ko gledaš Messija na TV, misliš da ga lahko zaustaviš, a v resnici ...'

Barcelona je v 6. krogu skupinskega dela Lige prvakov gostovala v Milanu in premagala Inter z 2:1. Katalonci so še utrdili prvo mesto na lestvici skupine (14 točk), ob tem pa tudi ustavili upanje Interja, da se prebije v osmino finala Lige prvakov. Drugo mesto je v skupini F zasedla dortmundska Borussia, Samir Handanovićin soigralci pa so bili le tretji (in bodo igrali v Ligi Evropa). Na tekmi v Milanu je trener Ernesto Valverde spočil nekaj ključnih igralcev, tudi prvega zvezdnika Barce Lea Messija, priložnost pa so izkoristili mladi igralci blaugrane, Fati Ansu, Carles Perez, Neto in Alena.

V španskem prvenstvu so Katalonci nanizali štiri zaporedne zmage, naslednji tekmec v La Ligi je Real Sociedad. "Logično je, zagotovili so si prvo mesto v skupini in niso hoteli tvegati poškodb. Vemo, da bodo njihovi igralci sveži, ampak potrudili se bomo,"je dejal Nacho Monreal o igranju Barce s precej spremenjeno zasedbo v Milanu.

messi

O ključni vlogi Messija za Barcelono ni dvoma, o tem je spreovoril tudi izkušeni branilec Real Sociedada:"Večkrat sem igral proti Messiju in vsi vemo, česa je sposoben. Nihče ga ne more ustaviti, saj je najboljši na svetu. Ne smeš ga pustiti, da ima čas razmišljati, da dela, kar hoče. A ena stvar je teorija, druga pa praksa. Ko ga gledaš na televiziji, misliš, da ga lahko ustaviš, a v resnici potem na igrišču temu ni tako in si hitro sekundo za njim."

Barcelona mirno pričakuje ponedeljkov žreb osmine finala Lige prvakov (prenos dogajanja na 24ur.com v ponedeljek ob 12. uri), pred tem pa jih čaka še tekma v Primeri Division.