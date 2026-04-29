Ko je vložek tolikšen, da pri 34 še vedno dobiš metuljčke

Topničarji so oktobra Atletico nadigrali s 4:0, a to bo povsem drugačna tekma, se strinjajo v obeh taborih. FOTO: Profimedia

Topničarji na stavnicah veljajo za favorite za napredovanje, vendar nas zgodovina uči, da Atletico Madrida res nikdar ne gre podcenjevati. Navsezadnje je tudi Barcelona v četrtfinalu veljala za favoritinjo in se nato opekla že na prvi tekmi. "To ni pritisk, ampak odgovornost. Zmagati Ligo prvakov je naš veliki cilj, sploh zato, ker nam še nikoli ni uspelo," je pred prvim srečanjem na Wandi Metropolitano razmišljal domači trener Diego Simeone. Argentinec je Atlete četrtič v 14 letih popeljal med najboljše štiri v Ligi prvakov. V svojem obdobju v Madridu je bil v najelitnejšem evropskem tekmovanju vselej nekoliko prekratek, mu je pa uspelo leta 2018 slaviti v Ligi Evropa. Takrat je Atletico v polfinalu premagal prav londonski Arsenal.

Polfinale Lige prvakov? 'Kot zmenek s punco'

"Vedno, ko se bliža, v trebuhu dobim metuljčke, kot da me čaka zmenek s punco, ki mi je všeč. Pred tekmo je veliko nervoze, ki pa potem zgine. Med tekmo bom miren," je o nestrpnem pričakovanju spregovoril eden najbolj izkušenih v vrstah Colchonerosov, 34-letni Koke. Veliko pozornosti bo usmerjene v Antoina Griezmanna, ki igra zadnjo sezono v dresu Madridčanov. "Neverjetno bi bilo, če bi se lahko od njega poslovili z lovoriko, vendar bi bili v vsakem primeru maksimalno motivirani. Vedno si želimo doseči največ. In največ v nogometnem svetu pomeni osvojiti Ligo prvakov," je dodal Koke.

Forma Arsenala je veliko vprašanje

Moštvi sta se letos že srečali v ligaškem delu, ko je bil na Emiratesu Arsenal prepričljivo boljši s 4:0. Takrat je bil Atletico skoraj vseh 90 minut v zelo podrejenem položaju, vendar je bil tudi Arsenal v veliko boljši formi, kot je trenutno, čeprav je za vikend niz dveh prvenstvenih porazov prekinil z zmago prit Newcastlu. "Živimo v sedanjosti. Nič kaj veliko se od takrat ni spremenilo. Jasno je, da nas čaka izjemen tekmec," je o Londončanih še razmišljal Koke. Atleticu lahko optimizem vliva dejstvo, da tako razpoloženi pred vrati nasprotnika v Ligi prvakov še niso bili. V tej sezoni so namreč dosegli že 34 zadetkov, kar je rekorden izkupiček v njihovi zgodovini. Od tega so kar osemkrat zabili Arsenalovemu večnemu tekmecu Tottenhamu v osmini finala. Bodo svoj dosežek proti najboljši ekipi ligaškega dela še izboljšali?