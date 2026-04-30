'Ko se tekma konča s 5:4, najprej pomislim na pet prejetih zadetkov'

"Ko se tekma konča s 5:4, jo vsi označijo za izjemno. Jaz pa bi najprej pomislil, da smo prejeli pet zadetkov. Ne vem, če je za nas, trenerje, to res tako dobra tekma, ampak po televiziji je bila izjemna," je mišljenje mnogih izpostavil Diego Simeone.
Nobenega dvoma namreč ni, da sta PSG in Bayern postregla s poslastico, ki jo bomo pomnili še dolgo. Vendar je kar devet prejetih zadetkov, največ v zgodovini polfinala Lige prvakov, sprožilo pomisleke o kakovosti obeh obramb. Sploh Parižanom so mnogi očitali, da bi morali pri vodstvu s 5:2 enostavno strniti vrste, se posvetiti obrambi in zadržati višjo prednost.
Namesto tega pa so še naprej igrali odprto in Bayernu se je uspelo povsem približati, zaradi česar je pred povratnim srečanjem na Allianz Areni še vse odprto.
Na drugi strani je obračun Atletico Madrida in Arsenala pričakovano postregel z manj atraktivnim nogometom, kjer priložnosti še zdaleč ni bilo toliko kot večer prej v Parizu. Vendar sta obe obrambi svoje delo opravili na vrhunski ravni, kar je zagotovo eden od razlogov, da smo videli zgolj dva zadetka, oba sta padla po strelih z bele točke.
"Arsenal je izjemna ekipa. Prvi polčas je bil bolj taktičen z manj priložnostmi. V drugem smo dvignili tempo, oni pa so padli, vendar nam žal ni uspelo doseči še enega zadetka," je v analizi tekme za Prime Video še povedal Simeone.
Povratna tekma bo prihodnji torek na Emiratesu.
