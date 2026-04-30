'Ko se tekma konča s 5:4, najprej pomislim na pet prejetih zadetkov'

Madrid , 30. 04. 2026 12.10 pred 2 urama 2 min branja 5

Avtor:
J.B.
Diego Simeone

Za nami sta prva polfinalna obračuna Lige prvakov. Torkova golijada med PSG-jem in Bayernom (5:4) je močno odmevala tudi dan pozneje. Po remiju z Arsenalom (1:1) jo je komentiral trener Atletica Diego Simeone, ki je izpostavil, da bi ga kot trenerja najprej zmotilo število prejetih zadetkov.

"Ko se tekma konča s 5:4, jo vsi označijo za izjemno. Jaz pa bi najprej pomislil, da smo prejeli pet zadetkov. Ne vem, če je za nas, trenerje, to res tako dobra tekma, ampak po televiziji je bila izjemna," je mišljenje mnogih izpostavil Diego Simeone.

Nobenega dvoma namreč ni, da sta PSG in Bayern postregla s poslastico, ki jo bomo pomnili še dolgo. Vendar je kar devet prejetih zadetkov, največ v zgodovini polfinala Lige prvakov, sprožilo pomisleke o kakovosti obeh obramb. Sploh Parižanom so mnogi očitali, da bi morali pri vodstvu s 5:2 enostavno strniti vrste, se posvetiti obrambi in zadržati višjo prednost. 

Namesto tega pa so še naprej igrali odprto in Bayernu se je uspelo povsem približati, zaradi česar je pred povratnim srečanjem na Allianz Areni še vse odprto. 

Na drugi strani je obračun Atletico Madrida in Arsenala pričakovano postregel z manj atraktivnim nogometom, kjer priložnosti še zdaleč ni bilo toliko kot večer prej v Parizu. Vendar sta obe obrambi svoje delo opravili na vrhunski ravni, kar je zagotovo eden od razlogov, da smo videli zgolj dva zadetka, oba sta padla po strelih z bele točke.

"Arsenal je izjemna ekipa. Prvi polčas je bil bolj taktičen z manj priložnostmi. V drugem smo dvignili tempo, oni pa so padli, vendar nam žal ni uspelo doseči še enega zadetka," je v analizi tekme za Prime Video še povedal Simeone.

Povratna tekma bo prihodnji torek na Emiratesu. Prenos bo na Kanalu A in VOYO.

nogomet atletico madrid arsenal diego simeone liga prvakov

KOMENTARJI5

Janezizl
30. 04. 2026 14.35
Haramballaši ne morejo komentirat nogometa ker to kaj igrata Arsenal in Atletico je bolj podobno šahu.
Odgovori
0 0
Šumsko voče
30. 04. 2026 14.33
Simeone+atletico luzeri
Odgovori
0 0
mmickica
30. 04. 2026 14.17
Jaz najprej pomislim na 5 danih zadetkov.😉
Odgovori
+1
1 0
RUBEŽ
30. 04. 2026 13.47
Atletico Madrid = parkiran avtobus.
Odgovori
+2
2 0
ledr
30. 04. 2026 13.20
Kakorkoli, za tale Atletiko nikakor ne morem navijat glede na način njihove igre. Čeprav je treba priznati, da jim s to igro uspevajo dobesedno čuda. Ko pa gledam Simeoneja, kako vedno maha proti sodnikom, pa me mine do fuzbala. Samo zamislite si, da bi njemu razveljavili takšen penal, kot so Arsenalu? Kaj bi potem ta človek počel? Pa, ko so piskali penal za Arsenal, kako je mahal proti sodniku in VARu itd... Zamislite si, kaj bi se dogajalo, če bi bila situacija obratna? Preprosto ne maram takih ljudi in zato ne morem navijat za njih, pa četudi naš Oblak tam igra. Žal!
Odgovori
+2
2 0
