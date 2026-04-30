'Ko se tekma konča s 5:4, najprej pomislim na pet prejetih zadetkov'

"Ko se tekma konča s 5:4, jo vsi označijo za izjemno. Jaz pa bi najprej pomislil, da smo prejeli pet zadetkov. Ne vem, če je za nas, trenerje, to res tako dobra tekma, ampak po televiziji je bila izjemna," je mišljenje mnogih izpostavil Diego Simeone.

Nobenega dvoma namreč ni, da sta PSG in Bayern postregla s poslastico, ki jo bomo pomnili še dolgo. Vendar je kar devet prejetih zadetkov, največ v zgodovini polfinala Lige prvakov, sprožilo pomisleke o kakovosti obeh obramb. Sploh Parižanom so mnogi očitali, da bi morali pri vodstvu s 5:2 enostavno strniti vrste, se posvetiti obrambi in zadržati višjo prednost.

Namesto tega pa so še naprej igrali odprto in Bayernu se je uspelo povsem približati, zaradi česar je pred povratnim srečanjem na Allianz Areni še vse odprto.