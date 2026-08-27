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Liga prvakov

'Ko so v končnici zgrešili veliko priložnost, sem vedel, da gremo v Ligo prvakov'

Celje, 27. 08. 2026 08.05 pred 50 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.J. S.V. +1
Andraž Šporar

Nekdanji napadalec ljubljanske Olimpije Andraž Šporar je v svoji karieri proti Celju zabil kar 13 golov. Nazadnje v prvem polčasu obračuna v boju za Ligo prvakov, ko je Slovan popeljal do vodstva. A Slovaki s kapetanom Šporarjem na čelu so se morali še kako znojiti v boju za preboj med nogometno elito, saj so bili aktualni slovenski šampion večji del obračuna boljši tekmec. Izkušeni Ljubljančan je po zmagi in uvrstitvi v LP na vsa usta hvalil predstavo grofov in jim zaželel vse dobro v Ligi Evropa.

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Celjski nogometaši so na povratni tekmi bili večji del tekme boljši tekmec, a na koncu kljub kar nekaj izjemnim priložnostim ostalo pred vrati Lige prvakov, kar bi bilo zanje prvič in bi pomenilo bogato denarno nagrado v višini več kot 18 milijonov evrov.

Andraž Šporar
Andraž Šporar
FOTO: Luka Kotnik

Kljub temu pa je Celje, ki je v prejšnjih dveh sezonah igralo v konferenčni ligi ter prišlo do četrtfinala oziroma osmine finala, postalo drugi slovenski klub z igranjem v evropski ligi po Mariboru. Za preboj v Ligo Evropa bo Celje dobilo 4,31 milijona evrov. Zmaga bo nato v ligaškem delu vredna 450.000, neodločen izid pa 150.000 evrov. 

Preberi še V Celju po bolečem porazu odmeva zgolj beseda 'ponos'

"Bila je izredno težka tekma. Igralci Celja so bili res dobri, ustvarili so si številne priložnosti, imeli so 1000-odstotno priložnost v zadnji minuti rednega dela. Če bi zadeli, bi oni napredovali, a niso dali gola in v tistem trenutku sem vedel, da bomo mi šli naprej," je po uvrstitvi med nogometno elito dejal kapetan Slovana Andraž Šporar

Kenan Bajrić na tekmi v Celju.
Kenan Bajrić na tekmi v Celju.
FOTO: Luka Kotnik

"Prvi prvem našem zadetku sva odlično sodelovala s Kenanom Bajrićem. Midva se poznava že od malih nog, tako da je točno vedel, kam mora poslati žogo v prostor. Igranje v ligi prvakov je nekaj posebnega, pri plesu kroglic pa imam zgolj eno željo: igrati proti Liverpoolu v gosteh," je razkril veliko željo 32-letni Ljubljančan. 

Razlagalnik

UEFA Liga prvakov je najprestižnejše klubsko nogometno tekmovanje v Evropi, ki ga organizira Zveza evropskih nogometnih zvez (UEFA). Ustanovljeno je bilo leta 1955 kot Pokal državnih prvakov, v današnji obliki pa obstaja od leta 1992. Tekmovanje združuje najboljše klube iz evropskih nacionalnih lig, ki se skozi kvalifikacije in ligaški del borijo za naslov evropskega prvaka, kar velja za vrhunec klubske kariere večine nogometašev.

Liga Evropa in Konferenčna liga sta evropski klubski tekmovanji, ki sta hierarhično postavljeni pod Ligo prvakov. Liga Evropa je po pomembnosti drugo najmočnejše tekmovanje, ustanovljeno leta 1971 kot Pokal UEFA, in je namenjeno klubom, ki so v svojih ligah dosegli visoke uvrstitve. Konferenčna liga, ki je bila uvedena leta 2021, je tretje po vrsti in je bila ustvarjena z namenom, da bi večjemu številu klubov iz manjših nogometnih držav omogočila izkušnjo igranja v evropskih tekmovanjih in s tem povečala konkurenčnost na celini.

Andraž Šporar je eden najbolj prepoznavnih slovenskih napadalcev zadnjega desetletja. Svojo pot je začel v ljubljanski Olimpiji, kjer je postal ikona kluba in prvi strelec slovenske lige, preden se je podal v tujino. Poleg uspehov v klubskem nogometu na Slovaškem, Portugalskem in v Grčiji, je tudi pomemben član slovenske nogometne reprezentance, za katero je dosegel številne ključne zadetke in s svojo borbenostjo ter učinkovitostjo pomembno prispeval k njenim uspehom na mednarodnem odru.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet liga prvakov šporar slovan

V Celju po bolečem porazu odmeva zgolj beseda 'ponos'

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KOMENTARJI4

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Pomladni cvet
27. 08. 2026 09.07
Oprostite, ampak če je to res rekel šporar potem se sprašujem kako da ga ni sram kaj takega izjaviti. 'Ko so v končnici zgrešili veliko priložnost, sem vedel, da gremo v Ligo prvakov'. Torej po mnenju šporarja je že pred podalškom vedel da bo s slovanom napredoval, čeprav je bilo izenačenje
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0 0
chubba
27. 08. 2026 09.01
Celje je tudi napačno kadrovalo med premorom. Vse so stavili na Kucysa, ki je povsem izven forme, ampak v tem rangu potrebuješ v 16 meterskem prostoru "kobro".
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+1
1 0
pravica1
27. 08. 2026 08.40
Šporar slovak.
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0 0
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