'Ko so v končnici zgrešili veliko priložnost, sem vedel, da gremo v Ligo prvakov'

Celjski nogometaši so na povratni tekmi bili večji del tekme boljši tekmec, a na koncu kljub kar nekaj izjemnim priložnostim ostalo pred vrati Lige prvakov, kar bi bilo zanje prvič in bi pomenilo bogato denarno nagrado v višini več kot 18 milijonov evrov.

Andraž Šporar FOTO: Luka Kotnik

Kljub temu pa je Celje, ki je v prejšnjih dveh sezonah igralo v konferenčni ligi ter prišlo do četrtfinala oziroma osmine finala, postalo drugi slovenski klub z igranjem v evropski ligi po Mariboru. Za preboj v Ligo Evropa bo Celje dobilo 4,31 milijona evrov. Zmaga bo nato v ligaškem delu vredna 450.000, neodločen izid pa 150.000 evrov.

"Bila je izredno težka tekma. Igralci Celja so bili res dobri, ustvarili so si številne priložnosti, imeli so 1000-odstotno priložnost v zadnji minuti rednega dela. Če bi zadeli, bi oni napredovali, a niso dali gola in v tistem trenutku sem vedel, da bomo mi šli naprej," je po uvrstitvi med nogometno elito dejal kapetan Slovana Andraž Šporar.

Kenan Bajrić na tekmi v Celju. FOTO: Luka Kotnik

"Prvi prvem našem zadetku sva odlično sodelovala s Kenanom Bajrićem. Midva se poznava že od malih nog, tako da je točno vedel, kam mora poslati žogo v prostor. Igranje v ligi prvakov je nekaj posebnega, pri plesu kroglic pa imam zgolj eno željo: igrati proti Liverpoolu v gosteh," je razkril veliko željo 32-letni Ljubljančan.