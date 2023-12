Statistični pregled kroga: Köbenhavn je bil najboljši, Oreol Romeu najslabši

Začnimo pri dobrem. Köbehavn se je v skupini z neprimerljivo bogatejšima Galatasarayem in Manchester Unitedom uspel uvrstiti v naslednji krog. Danci so do odločilne zmage prišli prav v zadnjem krogu na domačem stadionu proti turškemu moštvu. Kljub rdečem kartonu strelca Lukasa Leragerja v 90. minuti so slavili 1:0 in se pred domačimi navijači veselili napredovanja. V primerjavi z nasprotniki so na gol ustrelili desetkrat manj, Turki pa so prevladovali v posesti žoge (58/42). Kljub temu so domači uspeli priigrati tri velike priložnosti.