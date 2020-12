Koeman po žrebu: PSG je zapravil veliko denarja, da se lahko poteguje za lovoriko

V kolikor bosta Messi in Neymar zdrava in bosta po zimskem prestopu seveda ostala v svojih klubih, bo to sploh prvi spopad Argentinca in Brazilca v klubskih majicah po odhodu Neymarja k PSG-ju.

"Gre za ekipo, ki je v zadnjih letih zapravila veliko denarja, da ima zasedbo, ki se lahko bori za lovorike, kot je Liga prvakov. V pretekli sezoni so prišli vse do finala. Gre za ekipo, ki vselej visoko cilja, a tudi mi želimo priti daleč. Zdi se mi zelo pomemben in lep par osmine finala Lige prvakov," je Ronald Koeman dodal v izjavi za klubsko televizijo.

Marquinhos: To bo pravi izziv

Da bo šlo za težko tekmo, menijo tudi v Parizu. Kapetan PSG-ja Marquinhosje po tekmi za uradno klubsko stran dejal, da bo šlo za veliko tekmo in velik izziv. "So izjemni nasprotniki. Pričakujemo težko bitko in nanjo bomo morali biti pripravljeni. Spremljali smo žreb, ni bilo več veliko možnih nasprotnikov, tako da smo bili pripravljeni tudi na nasprotnika, ki smo ga dobili. Vsi smo zelo motivirani in vsi smo dejali, da se bomo morali na to tekmo dobro pripraviti," je dejal brazilski branilec v vrstah Parižanov.

"Med kluboma je že kar nekaj pomembne zgodovine, tako z lepimi kot tudi slabimi spomini za nas. Naša ekipa se je precej spremenila, smo zrelejši in kontekst bo tokrat drugačen. Neymar nas je takrat prizadel (6:1 na tekmi osmine finala v sezoni 2016/2017), zdaj je z nami. Res se veseli te tekme in želi si nam pomagati priti do zmage," je še dodal Marquinhos.