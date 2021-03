Koeman pred tekmo v Parizu zatrdil: Nič ni nemogoče

Brez učinkovitosti ne bo šlo "Na prvi tekmi so bili zelo učinkoviti, zato bomo morali to raven izenačiti na povratni tekmi. Vedno si ustvarjamo priložnosti, a morali bomo biti učinkoviti. Če bomo, potem ni nič nemogoče," je še optimistično dodal.

"Vedno si 'živ'. Odvisno je, kako bomo tekmo začeli, odvisno je od energije, ki jo bomo vložili v to, da bo ekipi PSG težko, in od tega, kako učinkoviti bomo," je na torkovi novinarski konferenci povedal trener Barce Ronald Koeman .

Po februarskem hat-tricku Kyliana Mbappeja na Camp Nouu, kjer je Paris Saint-Germain slavil s 4:1, je bilo jasno, da Barcelono čaka izjemno težka naloga. Toda po tem, ko so se v izjemnem slogu vrnili po zaostanku z 0:2 proti Sevilli na povratni tekmi polfinala španskega pokala in svoj niz nepremaganosti v državnem prvenstvu podaljšali na 16 tekem, je v katalonskem taboru ostalo še vsaj kanček optimizma pred potjo v Pariz. Kdo bi seveda lahko pozabil na preobrat iz osmine finala Lige prvakov v sezoni 2016/17, ko je Barca prvo tekmo v Parizu izgubila z 0:4, nato pa na Camp Nouu napredovala s 6:1.

Prva tekma in nova zmaga za Laporto?

"Preobrat v pokalu proti Sevilli nam je vlil veliko samozavesti. A ne moremo primerjati preobrata po porazu z 0:2 v gosteh z domačim porazom 1:4. To je veliko težje. PSG je tudi močna ekipa, ki ima v Ligi prvakov načrte, da gre do konca. Da bi imeli možnost, moramo odigrati skoraj popolno in biti učinkoviti. A tja gremo, da to poskusimo narediti,"je nadaljeval Koeman.

Usoda je hotela, da bo gostovanje v Parizu prva tekma novega predsednika kluba Joana Laporte, ki je zmagal na nedeljskih volitvah. Laporta se je na predsedniško mesto kluba s Camp Noua vrnil po tem, ko ga je leta 2010 zapustil po porazu v predsedniški "tekmi" s Sandrom Rosellom. Prav v Parizu, sicer na državnem stadionu Parc des Princes, je Laporta z ekipo leta 2006 proslavljal končno zmago v Ligi prvakov.

De Jong: Verjamemo, da se lahko vrnemo

Koeman je dejal, da je ob obisku novega predsednika v slačilnici v ponedeljek vladalo "dobro vzdušje". K temu je pripomogel tudi nedeljski razplet madridskega derbija med vodilnim klubom španskega prvenstva Atleticom in Realom (1:1) – to je bil za Katalonce najugodnejši izid v boju za naslov državnega prvaka.

"Mislim, da moraš vedno verjeti. Začne se s tem, da verjameš, in mi verjamemo, da se lahko vrnemo. To moramo v sredo tudi pokazati," je ob trenerju dejal še en Nizozemec v ekipi Barce, Frenkie de Jong.

Že zdaj je jasno, da Parižani ne bodo mogli računati na brazilskega zvezdnika Neymarja, s katerim po poškodbi stegenske mišice ne želijo tvegati. Manjkala bosta tudi bočni branilec Juan Bernatin napadalec Moise Kean, ki je poleg Mbappeja zadel na februarski prvi medsebojni tekmi. Tudi seznam poškodovanih pri Barceloni je še kako dolg: poleg sveže poškodovanih branilcev Ronalda Araujain Gerarda Piquejaso že dlje časa na stranskem tiru tudi Sergi Roberto, Philippe Coutinho in Anssumane Fati.