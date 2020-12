Koeman: Ronaldo nam ne predstavlja posebne motivacije

Dvoboj nogometnih velikanov na Camp Nouu bo minil brez navijačev, na račun pa bodo prišli tisti pred televizijskimi zasloni, ko se bosta pomerila Barcelona in Juventus ter zvezdnika Leo Messi in Cristiano Ronaldo (prenos na Kanalu A in VOYO v torek ob 20.40). Trener Barce Ronald Koeman pravi, da je Messi najboljši na svetu, a dodaja, da sta oba zvezdnika vredna občudovanja.

V skupini G Lige prvakov je odprto le še vprašanje, katero moštvo bo zasedlo prvo mesto, o tem pa bo odločala tekma v Barceloni. Gostovanje Juventusa v Kataloniji dviguje prah tudi zato, ker bosta na igrišču oba nogometna superzvezdnika, Barcin Leo Messi in Juvetov Cristiano Ronaldo. Na prvi tekmi obeh tekmecev v skupinskem delu, ko je Barcelona gostovala v Torinu in odnesla zmago (0:2), Portugalca namreč ni bilo na igrišču zaradi okužbe z novim koronavirusom. "Naš cilj je vedno odigrati dobro in zmagati na vsaki tekmi. V gosteh smo zmagali z 2:0 in vzeli vse tri točke, zato imamo veliko priložnost, da zasedemo prvo mesto v skupini. Manjka nam nekaj pomembnih igralcev, zato bomo tehnično in taktično morali pokazati največ, kar zmoremo. Proti Juventusu bomo odigrali v najmočnejši postavi, ker želimo osvojiti prvo mesto,"je dejal trener katalonske zasedbe na novinarski konferenci pred jutrišnjo tekmo.

icon-expand Ronald Koeman in Lionel Messi. FOTO: AP

Barcelona je zanesljiva v dosedanjem poteku Lige prvakov, precej slabše gre varovancem trenerja Ronalda Koemana od rok (in nog) v španskem prvenstvu, kjer so šele na devetem mestu lestvice s 14 točkami (vodilni Atletico jih je zbral že 26). Barcelona v torek gotovo ne bo mogla računati na Ousmana Dembeleja, ki si je poškodoval mišico na nogi na zadnji tekmi La Lige, kar je potrdil zdravniški pregled. "To je korak nazaj za Dembeleja, ker je v smislu fizične priprave zelo napredoval. To je še en razlog, zakaj se pritožujem nad urami tekem. Za dobra španska moštva v Ligi prvakov bi morala La Liga spremeniti uro tekem pred evropskimi nastopi. Pet tekem smo igrali v gosteh in vse ob 21. uri. Nato se vrnemo domov ob 4.30 zjutraj in imamo tekmo Lige prvakov v torek, to res ne pomaga ekipam La Lige," je bil kritičen nizozemski trener.

V skupini G je Barcelona zbrala 15 točk, ob petih zmagah ima razliko v golih 16:2 (Juventus ima 12 točk). Tako si je Koeman lahko celo privoščil, da je ob zadnjih dveh zmagah v Ligi prvakov v gosteh v Ukrajini proti Kijevu in na Madžarskem proti Ferencvarosu dal počitek Messiju, pa je šlo še vedno vse po načrtih. Tokrat bo Messi na svojem Camp Nouu brez dvoma motiviran in nared za dvoboj in čeprav gre za prvo mesto v skupini, gre brez dvoma tudi za prestiž. "V našem napadu je Leo zelo pomemben, veliko akcij prihaja od njega. Je najboljši na svetu in mislim, da tudi ni naredil prav veliko napak v igri v obrambi. Vedno gre za delo celotnega moštva, želim, da so agresivnejši v obrambi in tudi učinkovitejši," je Koeman izpostavil pomembnost najboljšega moža. Ob tem pa je dejal tudi, da dobro ve, da mora moštvo igrati bolje: "Če izgubljam, sem jezen. Mislim, da pri Barci ne smemo sprejeti tega, na kakšen način smo dobivali gole na posameznih tekmah. Igralci vedo, da moramo izboljšati nekatere stvari, želim poiskati pravo razmerje med igro in učinkovitostjo ter zmanjšati število napak v obrambi."

icon-link Primerjava Barce in Juveta v tej sezoni Lige prvakov. FOTO: Sofascore.com

Nizozemec tudi ni mogel mimo dejstva, da v goste prihaja zvezdnik "stare dame" Ronaldo."Za nas to ni nekaj, kar bi nas posebej motiviralo. Vemo, da so vrhunsko moštvo in da se bosta dve taki borili za vrh v skupini. Cristiano je eden najboljših, vedno se bori in vedno dosega gole. Še vedno je na vrhuncu zaradi svojega vsakodnevnega trdega dela. Dobro moramo igrati v obrambi in imeti žogo v posesti, da tako ustavimo njegove nevarne akcije. Izjemno je, da sta Messi in Ronaldo na vrhunskem nivoju. Dosegla sta veliko uspehov v zadnjih nekaj letih. Sta dva različna igralca, oba imata izjemne strelske dosežke. Oba sta igralca, vredna občudovanja."