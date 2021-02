Koeman: Pokazali so, koliko so v tem trenutku boljši

V Parizu sta lahko ekipi na nek način podoživeli svoj najbolj znan medsebojni obračun, ko je v sezoni 2016/17 pariška zasedba doma zmagala s 4:0, a je nato katalonska skupni izid z zmago 6:1 preobrnila na povratni tekmi. A po prvem dejanju obračuna skorajda nihče več ne razmišlja in verjame v podobni zgodovinski podvig, kot je pred štirimi leti uspel Barceloni. "Pokazali so, da so bolj kompletna ekipa od nas. To moramo sprejeti in napredovati. Po mnogih stvareh so pred nami. Rezultat 1:4 je težak in nam ne daje veliko možnosti, to je jasno vsem. Ta tekma je pokazala, kaj vse nam še manjka, da bomo konkurenčni zares najboljšim v Evropi," je prvo dejanje dvoboja osmine finala LP ocenil trener Barce Ronald Koeman. "Oni so bili zelo učinkoviti. Redko je na tem nivoju kakšna ekipa tako prepričljiva v napadu. To velja za drugi polčas. V njem so prevladovali. Prvi je bil povsem enakovreden. Še več, po vodstvu z 1:0 je imel Dembele izjemno priložnost, da nas popelje k otipljivi prednosti. Ne vem, če bi zadeli, bi verjetno tekma odšla v drugo smer. Tako pa smo se od Evrope verjetno poslovili že po prvi oviri izločilnih bojev," je še opazil Nizozemec na klopi Kataloncev.