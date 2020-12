Koke: Do smrti se bom boril za naslov Atletica v Ligi prvakov

Naslov v Ligi prvakov se je Atletico Madridu samo v minulem desetletju dvakrat izmuznil na zadnji stopnički, v velikem finalu, Kokepa si tudi zaradi vloge kapetana ekipe še posebej želi, da bi se rdeče-belim povsem na vrh uspelo prebiti pod njegovim "poveljstvom".

"Upajmo, da bomo lahko še naprej povečevali legendo kluba, da bom postal nogometaš z največ tekmami v tem dresu in, predvsem, da bomo osvajali naslove. Že sem jih osvojil veliko, a zdaj sanjam o tem, da bi mi to uspelo v vlogi kapetana. Upam, da bom lahko nekega dne dvignil pokal Lige prvakov," je v oddaji Universo Valdano, ki jo vodi legendarni argentinski nogometaš madridskega Reala Jorge Valdano, na televiziji Movistar+ povedal Koke.

'Nogomet Atleticu dolguje en naslov'

Mestni tekmec Real Madrid je bil tisti, ki je bil v letih 2014 in 2016 usoden za Atletico, čigar vrata je v zadnjem finalu v Milanu branil slovenski reprezentant in Kokejev "namestnik" Jan Oblak.

"Škoda. Na koncu o delu celotnega leta in tolikšni količini sreče odločajo majhne podrobnosti,"je v spominih na izgubljena finala nadaljeval Koke."To je nogomet, mi smo bili tisti, ki smo morali izgubiti, a ne bomo se nehali boriti. Upajmo, da nam naslov uspe osvojiti, saj bi bilo to za naše ljudi neverjetno, o tem namreč sanjajo in si tega želijo. Do smrti se bom boril za to, da vidim Atletico osvojiti naslov v Ligi prvakov. Nogomet Atleticu dolguje en naslov,"pravi vezist iz madridske četrti Vallecas, kjer domuje občasni prvoligaš Rayo Vallecano.

Simeone je spremenil celotno moštvo

Pohvalil je tudi glavnega trenerja Diega Simeonejain se spominjal prvih dni pod taktirko Argentinca, ki je s povratkom v svoj nekdanji klub, za katerega je igral na podobnem položaju kot Koke, začel pisati izjemno zgodbo o uspehu.

"Prišel je Simeone in nam vsem spremenil miselnost. Igralci so bili isti. Prišel je sredi sezone, izločil nas je Albacete iz tretje lige (v pokalu, op. a.), katastrofa, v prvenstvu nam tudi ni šlo dobro, nato pa je prišel 'mister' in nas vse spremenil, še posebej v smislu razumevanja nogometa. Vse to nam je vcepil. Vse dni je govoril o zmagovanju in zmagovanju, o tekmovanju," je še povedal Koke.

'Spektakularna sprememba'

"Bolj kot njegovega prvega govora se spomnim trenutka, ko je prišel v klub, ko nas je prišlo na trening gledat toliko ljudi, a na nas niso kričali, ploskali so. Pravkar smo izpadli, želeli so nas 'ubiti', ker ekipa ni bila v dobrem stanju, a vseeno so nam začeli ploskati v podporo. Tu so seveda tudi njegovi govori, je velik motivator, od začetka je na meni pustil velik vtis. Znotraj ekipe smo tudi zelo tekmovalni, konkurenca je izjemna, to pa je od samega začetka izboljšalo raven celotne ekipe. S Juanfranom sva se nekoč šalila: 'Ta nas bo nekoč domov poslal še v solzah!' Omenja grb, ljudi ... 'Cholo' odseva te vodstvene sposobnosti. Tega ni lahko doseči. Imeli smo tudi menjavo generacije, a tudi novinci malce obnovijo ta duh Simeoneja. Menim, da sem še edini preostali član ekipe, ki je tu od njegovega prihoda. V vsakem trenutku vem, kaj hoče, zdaj ga že zlahka 'preberem',"je dodal.

Simeone je nogometaše Atletica "spremenil v zmagovalce", je še povedal Koke, ki se z nostalgijo spominja legendarnega stadiona Vicente Calderon, ki ga je nasledil moderni Wanda Metropolitano.

"Simeonovemu prihodu je sledila spektakularna sprememba, spremenil nas je v zmagovalce. Pridobili smo mednarodni ugled, tisti stadion ... Dobro, zdaj smo drugje. Pogrešamo Calderon, ki bo vedno unikaten. Ostal bo v mojem srcu in v srcu številnih navijačev Atletica. Vsak stadion ima svoj duh, tudi Metropolitano pridobiva svojega,"je še povedal kmalu 29-letni Madridčan.