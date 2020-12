Koke po žrebu, ki je Atleticu namenil Chelsea: V izločilnih bojih gre za detajle

"Vedno govorim, da so ti izločilni boji odvisni od detajlov. Izkoristiti moraš priložnosti, ki se ti ponudijo, in se dobro braniti. To se je zgodilo že lani z Liverpoolom (Atletico je napredoval v četrtfinale po dveh tesnih tekmah), napredovali smo zaradi majhnih detajlov. Upajmo, da bo tako tudi proti Chelseaju, " je v video pogovoru za uradno klubsko stran povedal kapetan Koke , čigar polno ime je Jorge Resurrección Merodio.

"Zelo pomembno je, da smo se uvrstili med 16 najboljših ekip. Dobili smo Chelsea, ki ga poznamo iz preteklih sezon. Z njim smo se v preteklosti pogostokrat pomerili," je eno od prednosti spopada z Londončani izpostavil vezist Atletica. Glede na to, da je trenerDiego Simeone znan kot mojster izločilnih bojev in strateg, ki dobro preuči nasprotnika, ki goji napadalen nogomet, bodo lahko Atleti v dvoboj s Chelseajem vstopili optimistično razpoloženi. Izmed vseh možnih nasprotnikov so morda dobili celo najugodnejšega tekmeca. Toda do februarja, ko bodo na sporedu prvi obračuni, se lahko še marsikaj spremeni ... "Še vedno je daleč do teh tekem, toda že smo zelo vzhičeni. V tej sezoni nam gre zelo dobro (prvi ligaški poraz v sezoni je prišel prav v soboto proti Realu, op. a.) in če bomo nadaljevali tako dinamično, potem nam gre lahko dobro tudi v Ligi prvakov," je prepričan Koke.

"Do tekem s Chelseajem (prva tekma bo 23. februarja, povratna v Londonu pa 17. marca 2021, op. a.) je še daleč. Bomo videli, kako bosta obe ekipi vstopili v ta obračun. Za zdaj nam gre dobro in upam, da bomo tako nadaljevali," je dodal španski reprezentant. S Chelseajem imajo Atleti dobre izkušnje, toda Koke opozarja: "Preteklost ni pomembna, vse, kar je pomembno, je sedanjost. So dobra ekipa, ki se je dobro okrepila. Igrajo zelo napadalen nogomet. Dobro se bomo morali pripraviti na tekmo, da bomo lahko napredovali."

To bo še osmi spopad med Atleticom in Chelseajem v zadnjih 11 letih in v zgodovini obeh klubov nasploh. Do sedaj sta si ekipi na sedmih tekmah razdelili po dve zmagi, trikrat pa se je tekma končala z remijem.