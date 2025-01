'Komajda je nehal piti materino mleko, dva dni je pri Realu in je že pameten'

V finalu španskega superpokala bosta igrala Barcelona in Real Madrid. Katalonci so v polfinalu premagali Athletic Bilbao z 2:0, Madridčani pa so bili boljši od Mallorce s 3:0. Obračun slednjih še vleče repe in je imel tudi tretji polčas. Tudi tokrat ni šlo brez prisotnosti Viniciusa Juniorja, ki vleče dolgoletni spor z Argentincem Pablom Mafeom, v taboru poražencev pa so za vse okrivili najmlajšega člana belega baleta. Finale bo v nedeljo.

Polfinalna para na turnirju v savdski Džedi sta se razpletla po pričakovanjih. Barcelona je v sredo slavila z zadetkoma Gavija in Lamina Yamala, Real Madrid pa si je danes zmago zagotovil z goli Juda Bellinghama v 63. minuti, avtogolom Martina Valjenta v sodnikovem podaljšku ter Rodryga tik pred iztekom časa.

A tisto glavno se je zgodilo po tekmi. Obračun je imel še tretji polčas ... "Med tekmo sta bila ves čas na robu incidenta, morda tudi fizičnega obračunavanja Brazilec Vinicius Junior in Argentinec Pablo Maffeo." Zgodba ima dolgo brado in sega že nekaj časa nazaj.

"Argentinec je pred časom ravno zaradi prekrška nad Brazilcem prejel rdeči karton in tega ni in ne bo pozabil, saj je mnenja, da je Vini vse skupaj zaigral, nato pa se še iz tega norčeval," se spominja madridski AS in poudarja, da sta bila med polfinalom Brazilec in Argentinec ves čas na robu incidenta.

Vinicius Junior na tekmi polfinala španskega superpokala. FOTO: AP icon-expand

"Vini je igral na levem krilu, Maffeo pa na desnem bočnem, tako da sta bila ves čas v stiku." Da je tekma dobila tudi močan "predvžig", je poskrbel Maffeo, ki je javno dejal, da bi se v primeru boksarskega obračuna z Viniciusom vse skupaj končalo po desetih sekundah. "Prepričan sem, da bi ga v nekaj sekundah nokavtiral."

Argentinec se je sicer kasneje popravljal, da so bile izjave izvzete iz konteksta in da se je le šalil, a duh je že ušel iz steklenice in polfinale bi se lahko izrodil ... "Maffeo je, to je treba priznati, ves čas provociral Juniorja. Bil je zelo agresiven, ko pa je sam doživel prekršek, je padal kot pokošen in zahteval kazen za tekmeca," je še opazil AS.



Nogometaši Mallorce imajo najbolj v zobeh Asensia

Kljub številnim provokacijam in naelektrenem vzdušju na igrišču, ko je kazalo, da bo Vinicius Junior spet vpet v bližnje srečanje s tekmeci, pa so nogometaši Mallorce s prstom kazali na nekoga drugega. In to vsi po vrsti ...

"Res je, bilo je napeto, a sem prepričan, da v nobenem trenutku zadeve niso ušle nadzoru. V nasprotnem primeru bi se vse skupaj še bolj zakuhalo. Se je pa v vsem tem naelektrenem vzdušju pojavil na igrišču fant, ki je šele dobro shodil in je šele nekaj dni član Reala," je bi slikovit v pogovoru za AS Mallorcin nogometaš Dani Rodriguez.

"Vse je in bo ostalo na terenu. Tekme z vložkom so vselej napete, a ostaja znotraj okvirjev športa in fair playa," je bil prepričan vezist Mallorce.

Veselje Reala po prvem golu na tekmi. FOTO: AP icon-expand

"Fantje, ki so komaj vstopili v svet nogometa, morajo pokazati več spoštovanja. Ta fant po imenu Raul Asencio mora pokazati več spoštovanja. V nasprotnem primeru ga bomo naučili, kako se tem zadevam streže," so bili na koncu kar jezni v taboru Mallorce, ki si ni zaslužila tako visokega poraza (0:3).

