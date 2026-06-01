Komentar: Zasluženo, da bolj ne bi moglo biti

Budimpešta , 01. 06. 2026 08.51 pred 46 minutami 3 min branja 17

Avtor:
Jakob Batič
Mikel Arteta z medaljo za drugo mesto v Ligi prvakov

S finalom med PSG-jem in Arsenalom je padel zastor nad evropsko klubsko sezono. Topničarji so povedli že v šesti minuti, v nadaljevanju pa pokazali premalo. Čeprav šele po izvajanju enajstmetrovk, je zmaga Parižanov čista kot solza. Londončani so v primerjavi s prejšnjo sezono napredovali, a ne dovolj, da bi s trona sklatili ta hip nesporne kralje evropskega nogometa.

Parižani so nadigrali Arsenal v vseh segmentih igre.
FOTO: AP

PSG branjenja naslova v Ligi prvakov ni začel prepričljivo. Ligaški del je sklenil na enajstem mestu, a je četa Luisa Enriqueja, ko je bilo to potrebno, dala v višjo prestavo in stopnjevala formo vse do velikega finala v Budimpešti.

Pred zadnjim dejanjem sezone je bilo jasno, da se Parižani do lovorike ne bodo sprehodili kot lani, ko so Inter razbili s 5:0. Pa vendar so znova nadigrali tekmeca. Arsenal je imel manj kot 25 odstotkov posesti, kar je najslabši izkupiček v finalih, odkar merijo ta podatek.

"Videl sem zgolj eno ekipo, ki je želela igrati," je po finalu topničarje zbodel Joao Neves. Da je naslov Parižanov, ki so v finalu uspešno izpeljali 885 podaj proti Arsenalovim 285, čist kot solza, pa ne pritrjuje zgolj statistika.

Luis Enrique svojim varovancem omogoča dovolj napadalne svobode, da do izraza pride individualna kakovost.
FOTO: Profimedia

PSG pod Enriquejevo taktirko igra atraktiven nogomet in vselej išče pot do novega zadetka, kar navdušuje navijače, četudi za ceno kakšnega prejetega gola več. To bi jih lahko stalo v polfinalu proti Bayernu, ko so na prvi tekmi vodili že s 5:2, a nato dvakrat poceni klonili.

Že na povratni tekmi v Münchnu pa so z disciplinirano predstavo, ki je predpogoj za uspeh na najvišji ravni, povsem onemogočili Bayernove zvezdnike. To je bil dokaz, da PSG ni le skupek sijajnih ofenzivcev, ampak tudi čvrsta in organizirana obramba. Nenazadnje se je to potrdilo v finalu, Arsenal je v 120 minutah le enkrat streljal v okvir.

Arteta je z Arsenalom predlani izpadel v četrtfinalu, lani v polfinalu, letos pa je izgubil v finalu. Bo prihodnje leto storil zadnji korak na poti do evropske krone?
FOTO: AP

Verjetno tudi zato Mikel Arteta na novinarski konferenci po finalu ni deloval tako razočarano, kot bi pričakovali od trenerja poražene ekipe. "So najboljša ekipa na svetu. Tega, kar počnejo z žogo v nogah, še nikoli nisem videl," je Parižane pohvalil Arteta.

Pod njegovim vodstvom je Arsenal v pravkar končani sezoni spet storil korak naprej. Otresel se je naziva "večnega poraženca" in prvič po 22 letih slavil v Premier League, zaradi česar se je na ulicah severnega Londona v nedeljo zbral okoli milijon navijačev.

Veliko je k temu pripomogel lanski prišlek Viktor Gyökeres, z 21 goli najboljši strelec kluba v tej sezoni. V angleškem prvenstvu je priigral nekaj zlata vrednih točk, vendar ni tip nogometaša, ki bi s trenutkom navdiha lahko odločal največje tekme. To se je videlo v finalu, ko je bil povsem odrezan od igre.

Arsenal je imel v nedeljo slavnostno parado za zmago v Premier League.
FOTO: Profimedia

Arteta je Arsenal preobrazil v (skoraj) neprebojen obrambni stroj, ki je prejel daleč najmanj zadetkov tako v Premier League kot Ligi prvakov. Njegova nogometna filozofija je v celoti podrejena rezultatu, četudi to pomeni gnev nevtralnih navijačev, ki mu očitajo neatraktivno igro in pretirano osredotočanje na prekinitve.

Kolateralne žrtve takšnega sloga so ofenzivni nogometaši. Martin Odegaard, Bukayo Saka ter Gabriel Martinelli so bili znanilci boljših časov na Emiratesu, v zadnjih dveh sezonah pa stagnirajo ali celo nazadujejo. Tisti, od katerih bi se v najtežjih momentih pričakoval trenutek genialnosti, so pri Arsenalu prepogosto pasivni in brez prave ideje.

Odegaard je v tej sezoni na 36 tekmah zmogel vsega en zadetek in osem asistenc.
FOTO: AP

Arteta je že napovedal, da bo za nadaljnji napredek kluba kmalu sprejel nekaj pomembnih odločitev. Zelo verjetno je s tem mislil prav na okrepitev napada, ki letos ni bil na ravni najboljših ekip. Da so vezist Declan Rice, branilca Gabriel in William Saliba ter vratar David Raya najbolj izstopajoči posamezniki kluba, pove dovolj.

Za skok na evropski vrh bodo morali na Emiratesu znova najti – ali jo pripeljati – dodano vrednost pred nasprotnikovimi vrati. Na Parku princev jo je v izobilju, zato je PSG zasluženo (spet) evropski prvak.

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
01. 06. 2026 09.36
Farsici niste vi kompetentni da se oglasate v clankih tekmovanja kjer vasa sodniska in korupcijska sramota od kluba ni videla evropskega finala ze 12 let..kaj sele da ga osvoji kljub najlazjim zrebom in najvecji sodniski in sistenski pomovi...tottenham, crystal palace, aston villa, villareal, sevilla so klubi ki so v tem casu naredili vecje evropske rezultate...tako da tiho ko je clanek o evropskih tekmovanjih hahahaaha
cripstoned
01. 06. 2026 09.33
Primerjate kaksno pot do 2 lovorik je imel psg v evropi...in primerjajte pot ekip kot so bayern, liverpool, city... da o realu niti ne zacnemo...real ima tako ali tako dalec najtezje zrebe, igra proti sistemu pa ima se vedno najvec lovorik..
cripstoned
01. 06. 2026 09.30
Zadnje 2 leti je psg imel smesne nasprotnike do polfinala...v obeh finalih pa ekipi katerim je mesto v ligi evropa ...inter so odpihnili 5:0 proti arsenalu pa jim ni bilo tezko saj se je arsenal z taktiko premagal sam..pa se to so morali pocakati na penale da dvignejo lovoriko...to je ta nov format ki ga je ustvarila uefa in psg osvaja lovorike...po starem formatu psg ne bi videl finala niti letos niti lani...ampak vazno je da sta ceferin (uefa predsednik) in khelaiffi (psg) velika prijatelja...
obožeobože
01. 06. 2026 09.28
Arteta se gre branit celo tekmo in to v finalu! Tega res ne razumem!
Lock Down
01. 06. 2026 09.34
Jaz pa. Ker se je zavedal, da so proti parižanom absolutni autsajderji, mu drugega niti ni preostalo, če ni želel končati kot lani Inter. Žalpa je to antipropaganda za moderen nogomet.
hojladri123
01. 06. 2026 09.27
Hvalabogu da smo v polfinalu gledali mali finale : PSG - BAYERN. škoda da se tadva nista srečala v finalu.
Deep1
01. 06. 2026 09.14
Zasluženo zelo ponucana fraza, 885 podaj samo 1 gol Arsenal 285 tudi 1 gol. Potem je Arsenal boljši‼️
kritika1
01. 06. 2026 09.13
Strinjam se z oceno, da je bil to zelo slab nogomet. Obe ekipi znata igrati bolje a finale je bil očitno prehud breme za obe ekipi. Igra preprosto ni stekla in to je to.
Lock Down
01. 06. 2026 09.36
Slab predvsem zaradi Artete, ki je z obrambno taktiko uspel nevtralizirati sredino Pariza in zadušiti igro nasprotnikov.
Dinho8O
01. 06. 2026 09.12
Arteta bo v roku sezone ali dveh uničil ves potencial napadalcev.
Gregib
01. 06. 2026 09.04
Sem Gunner, ampak tole je bila pa katastrofa, najslabši finale kar sem jih kdaj gledal, pa gledam vsako leto. Nobeden od obeh tekmecev si ni zaslužil... Topničarji hitro povedejo, pa igrajo bunker, parižani pa dlje od 20m do gola ne znajo... Kje so bili Rice, Odegaard, Saka, Trossard na eni in Kvaraskelia, Vitinha, Dembele na drugi strani??? Enega igralca, ki bi vsaj nekaj pokazal ni bilo na terenu... Če ne bi parižani dobili dosojenega penala, bi še zdele bilo 0:1, če bi do danes igrali... Katastrofa...
REAList7
01. 06. 2026 09.09
Kaj pa si pričakoval drugega od PSG, če pa je Arsenal takoj po doseženem zadetku postavil avtobus? Kako bi naj po tvojem mnenju drugače prebili obrambo? PSG je igral, kolikor je lahko, Arsenal pa je 6 minute naprej igral na 1:0.
Dinho8O
01. 06. 2026 09.14
To se je najbolj realno ja. Od tako napadalne ekipe bi pričakoval kaj vec od carinjenja zoge.
NoriSušan
01. 06. 2026 08.53
Seveda je zasluženo. Samo še usrandrid mora krast trofeje in še potem še pritoževat
REAList7
01. 06. 2026 09.07
Vsak dan znova dokazujete, kako ubogi ste farselonarji.
NoriSušan
01. 06. 2026 09.15
Meni osebno ni hudega. Vi pa dokazujeteda vam manjka logike res na dnevni bazi
