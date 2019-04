KOMENTAR: Simpatična in presenetljiva v Londonu, velika favorita v Barceloni

Barcelona je med vsemi ohranila najboljše izhodišče. Podobno je bilo že v četrtfinalu. Gre seveda za stanje v nacionalnih prvenstvih, kajti Katalonci so lahko zavoljo prednosti, ki jim zagotavlja naslov španskega prvaka, popolnoma osredotočeni na novo evropsko preizkušnjo. Blaugrana še vedno med vsemi polfinalisti deluje najbolj samozavestno in mirno. Redke slabosti je doslej znala prikriti z izjemno kakovostjo posameznikov in celotne ekipe s strokovnim vodstvom vred. Ampak pred novo težko preizkušnjo se v taboru Barce zavedajo, da bodo morali na dveh tekmah spet pokazati vso znanje, ki ga premorejo, da bi se uvrstili v veliki finale. Liverpool je namreč moštvo, ki je sicer sprva imelo nekaj težav v skupinskem delu tekmovanja, a jih je kasneje odpravilo ter nadgradilo formo.

Res, da so se mu dogajali redki spodrsljaji v domačem tekmovanju, na mednarodnem prizorišču pač ne! Očitno sta Salah in Mane ujela vrhunsko strelsko formo, kar je resno opozorilo za nasprotnika, sploh če se spomnimo, koliko sivih las je privržencem Barcelone povzročala mnogokrat preveč lahkomiselna in napakam podvržena ožja katalonska obramba. Se pa hkrati seveda poraja vprašanje, kakšen bo pristop redsov proti Messiju in druščini, ko bo treba postaviti čvrsto obrambo. Predvidoma je bo na katalonsko-angleškem dvoboju veliko, če ne celo največ, odvisno od discipline v igri. Toda kdo bi upal trditi, da se bo Liverpool prebil v finale tudi, če bo odigral odgovorno, zavzeto, brez napak, ko pa ima tekmec v svojih vrstah čudodelca Lionela Messija, ki je spet v izjemni formi?

Dvoboj presenetljivih polfinalistov bo za marsikoga še bolj zanimiv. Prepričan sem, da si je Ajax med vsemi štirimi, ki ostajajo v tekmovanju, skozi sezono pridobil največ simpatij. Oguljena floskula o idealnem združenju izkušenj in mladosti resnično pritiče Nizozemcem, ki imajo v vseh linijah tako nogometaše, ki prihajajo, kot tiste, ki so se že dokazali in so hkrati prav v tej sezoni v novem ’mixu’ spet našli sebe, odigrali morda življenjsko sezono. V prvi vrsti mislim na Dušana Tadića, nogometaša, ki bo glavni adut edinega kvalifikanta v LP. Že ta podatek nam daje jasno vedeti, da je Ajax resnično najprijetnejše presenečenje sezone v LP in ima zato kar naenkrat celo največ simpatizerjev.