KOMENTAR: Tudi pri Barceloni in Livepoolu niso povsem sproščeni

United je bil dokaj bled. Bolj, kot je pričakovala širša nogometna javnost, precej bolj jalov, kot so se nadejali njegovi navijači, predvsem pa povsem nekonkreten in preveč plah, da bi lahko v sodobnem nogometnem spektaklu resno konkuriral eni najboljših ekip na svetu. Po enosmernem prometu na Old Traffordu je bržkone na mestu vprašanje, česa so ’rdeči vragi’ sploh sposobni. Na Camp Nouu bodo imeli še težavo več, kajti Barcelona nikakor ne bo prezrla manchesterskega opozorila iz osmine finala LP, ko so Angleži ’vstali od mrtvih’ in na gostovanju tako rekoč brez igre dosegli tri zadetke za uvrstitev v nadaljnje tekmovanje.

Že res, da PSG ni Barcelona, a je hkrati tudi res, da je blaugrana – za razliko od tekmeca – takoj po prvi tekmi vse misli usmerila v povratno tekmo, kar je bilo opaziti na sobotnem prvenstvenem ’nebodigatreba’ nastopu. Obenem pa lahko ali kar morajo iti Solskjaearovi varovanci ’na glavo’ prej kot v Parizu, ko jim bo, če jim bo, že tekla voda v grlo. Toda v prvi vrsti se bodo morali spopasti z razlogom za lastne tegobe, saj je več kot očitno, da so, in verjetno še bodo, proti Kataloncem težko prišli do žoge.