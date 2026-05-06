Kompany in Enrique ne pričakujeta podobne 'golijade' kot na prvi tekmi

München, 06. 05. 2026 06.03 pred 20 minutami 4 min branja 0

Avtor:
M.J.
PSG - Bayern Munchen

Prvi polfinalni obračun francoskega PSG-ja in nemškega Bayerna v Ligi prvakov nikogar ni pustil ravnodušnega. Ne samo zaradi devetih doseženih zadetkov (5:4), kar je bil presedan na tekmah Lige prvakov, splošen vtis je namreč bil, da je šlo za eno najbolj atraktivnih tekem v zgodovini LP. Prav zato so pričakovanja pred povratnim obračunom na Allianz Areni upravičeno visoka. Prenos Kanal A in VOYO. Z bogatim studijskim delom začnemo točno ob 20.30.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Branilec naslova Paris Saint-Germain je gostil münchenski Bayern in zmagal s 5:4. Obračun PSG-ja, ki je v četrtfinalu Lige prvakov izločil Liverpool, in Bayerna, ki je bil boljši od madridskega Reala, je obljubljal zanimiv obračun, saj sta bili ekipi s po 38 zadetki najučinkovitejši v tej sezoni Lige prvakov. In prvi dvoboj polfinala je zadovoljil tudi najbolj izbirčne nogometne navdušence. Ocene po tekmi so bile kar enotne - šlo je za enega najbolj atraktivnih evropskih obračunov v zgodovini sploh.

Luis Diaz
Luis Diaz
FOTO: AP

A pozor, po izjavah trenerjev iz obeh taborov sodeč, se na povratni tekmi obeta precej bolj taktičen boj in je le malo možnosti za podobno golijado, kot smo ji bili priča na Parku princev (5:4). Stratega obeh moštev sta generalko za povratni obračun preživela brez poraza, čeprav sta visela. PSG je izvlekel remi proti Lorientu (2:2), Bayern pa se je blamaži izognil, po tem ko je zgolj remiziral proti zadnjeuvrščeni ekipi Bundeslige (3:3). 

"Važno je, da smo ostali zdravi po tekmi, da ni novih poškodb in posledično ni novih potencialno odsotnih za obračun s Parižani," je nemškemu Bildu hitel pripovedovati Vincent Kompany, ki računa, da bo povratni obračun na Allianz Areni drugače od tistega v Parizu. "Resda sta ekipi pregovorno napadalno usmerjeni, in se težko izognemo navadam, ki nas spremljajo, pa kljub temu pričakujem bolj taktičen boj od tistega v Franciji," nadaljuje Belgijec na klopi serijskih nemških prvakov. 

"Še nekajkrat sem si pogledal prvo tekmo. Moram priznati, da sem skušal gledati kot nevtralni gledalec in sem užival ob videnem. Ko sem pa šel v podrobnosti in ko sem analiziral tekmo, sem odkril, da se lahko na več ravneh izboljšamo. Skušali bomo to storiti pred našimi navijači. Obeta se nov napet obračun," sporoča Kompany, ki ima na "roosterju" še vedno nekaj poškodovanih igralcev, tudi Lennarta Karla in Sergea Gnabryja

Vincent Kompany in Michael Olise
Vincent Kompany in Michael Olise
FOTO: Profimedia

Slednja ne bosta na voljo Belgijcu na klopi Bayerna. Kompany si ni delal sivih las ob zgolj remiju Bayerna proti že odpisanemu Heidenheimu (3:3). "Rekel bom, da niso blesteli, toda to je bilo za pričakovati. Težko je bilo fantom odmisliti dejstvo, da jih čez nekaj dni čaka tako pomemben obračun, kot bo ta na naši Allianz Areni. Po drugi strani pa vse pohvale fantom, da so se znali vrniti po zaostanku, strniti vrste in se izogniti porazu," se spominja generalke za PSG Kompany.    

Maroški nogometaš in član francoskega kluba Paris Saint-Germain Achraf Hakimi bo zaradi poškodbe, ki jo je staknil ob koncu prve polfinalne tekme lige prvakov proti Bayernu, izpustil povratno tekmo v Nemčiji prihodnjo sredo. Parižani so v izjemno razburljivi tekmi na Parku Princev s 5:4 premagali Bavarce. Zadnjih nekaj trenutkov so odigrali le z deseterico, ko je moral igrišče zaradi poškodbe zapustiti Hakimi. Ta se je poškodoval v trku s Konradom Laimerjem in ni mogel nadaljevati tekme, čeprav PSG ni imel več na voljo menjav.

Luis Enrique
Luis Enrique
FOTO: AP

Po navedbah kluba iz francoske prestolnice se 27-letnik ne bo pravočasno vrnil za povratno tekmo prihodnji teden na Allianz Areni v Münchnu. "Achraf Hakimi, ki si je med tekmo proti Bayernu poškodoval desno stegensko mišico, bo v prihodnjih tednih ostal na zdravljenju," so sporočili Parižani. 

Hakimi je v zmagi Pariza v torek pri golu Gruzijca Hviče Kvarachelie za vodstvo 4:2 vpisal tudi asistenco. PSG je obenem navedel, da ima podobne težave tudi rezervni vratar Lucas Chevalier, zaradi česar bo bržkone Renato Martin rezervist za pariško številko ena Matveja Safonova

"Konec sezone se bliža in ekipe so vse po vrsti načete. Razumljivo je, da je sve več igralcev poškodovanih ali kako drugače zadržanih, to je nekaj kar jemljemo v zakup in s čimer se borimo ter na te stvari nimamo vpliva. Prepričan pa sem, da so fantje, ki so in bodo na voljo za povratno tekmo, pripravljeni narediti vse za naš uspeh," pred povratnim dvobojem pravi Luis Enrique, ki pa napoveduje malce drugačen obračun od tistega v Parizu ... 

"Če je bila prva tekma naravnost spektakularna in smo jo ocenili kot eno najboljših in najbolj atraktivnih v zgodovni - sam sem celo rekel, da nisem še bil priča boljši tekmi - pa na povratnem obračunu ne pričakujem takšnega spektakla z zadetki," je za L'Equipe razpedal Luis Enrique, ki pa kaj prida ne bo spreminjal taktike. 

Hviča Kvarachelia
Hviča Kvarachelia
FOTO: AP

"Kako naj fantom rečem, da igrajo drugače, kot so igrali v Parizu. Ne moreš spremeniti njihovih navad, toda bolj bomo morali delati v obrambi kot ekipa. To pa je nekaj, na kar bom opozarjal," je še dodal strateg aktualnih prvakov. 

Izid, Liga prvakov, polfinale, povratna tekma:
Bayern - PSG

