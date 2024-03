Komu bo naklonjen današnji žreb?

Sledil bo polfinali žreb, kjer bodo v bobnu kroglice s štirimi listki: 'zmagovalci prvega četrtfinala' do 'zmagovalci četrtega četrtfinala'. Prva in druga izžrebana kroglica bosta naznanili prvi polfinalni par, tretja in četrta pa drugi polfinalni par. Finalni žreb bo naznanil ekipo, ki ji bo na kultnem Wembleyu, zaradi administrativnih razlogov, pripadla vloga domačina.

Spremljali bomo enega izmed najmočnejših četrtfinalnih spopadov, v katerem sanje o svojem prvem naslovu evropskih prvakov še naprej ohranjajo Arsenal, Atletico Madrid in PSG. Preostanek osmerice sestavljajo zasedbe, ki so že okusile slast ob dvigu prestižnega pokala Lige prvakov, in sicer Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Manchester City ter Real Madrid.