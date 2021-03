Dva 'strašna' derbija: Bayern - PSG in Real Madrid - Liverpool

Hitro po žrebu je postalo jasno, da sta najbolj privlačna para Bayern - PSG in Real Madrid - Liverpool. Bayern proti PSG-ju je ponovitev lanskoletnega finala iz Lizbone, ko so se na koncu veselili nemški nogometaši. PSG pa je bil edina zasedba, ki je v Lizboni sploh lahko nudila dostojen odpor izjemnim Bavarcem. Ko govorimo o paru Real Madrid - Liverpool, govorimo o dveh izjemno trofejnih klubih v Ligi prvakov (skupaj kar 19 naslov, Real 13, Liverpool 6). Govorimo pa tudi o zmagovalcu predpretekle in predpredpretekle sezone. Govorimo o dveh nogometnih klubi, ki imata še kako vročo 'nedavno' zgodovino v Ligi prvakov.

Anglija najbolj zastopana

Če pogledamo predstavnike po državah, jih ima v četrtfinalu največ Anglija, in sicer kar tri: Manchester City, Liverpool in Chelsea. Sledi Nemčija z Bayernom in Borussio Dortmund, po enega predstavnika pa imajo Španija (Real Madrid), Portugalska (Porto) in Francija (PSG).

Po četrtfinalnih parih – prve tekme bodo 6. in 7. aprila, povratne pa 13. in 14. aprila – so v Nyonu danes določili še polfinalne pare (27. in 28. april/4. in 5. maj). Zmagovalec para Bayern – PSG se bo pomeril z zmagovalcem para Manchester City - Borussia Dortmund, zmagovalec para Real Madrid – Liverpool pa z zmagovalcem para Porto – Chelsea.

Finale Lige prvakov bo 29. maja gostil istanbulski stadion Atatürk.

Četrtfinalni pari so:

Bayern - PSG

Manchester City - Borussia Dortmund

in

Real Madrid - Liverpool

Porto - Chelsea