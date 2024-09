Konate: Rekel sem, da želim doseči štiri zadetke, to je bil prvi

Liverpool je na uvodnem dejanju prenovljene Lige prvakov gostoval na stadionu San Siro pri Milanu. Redsi so nadoknadili zgodnji zaostanek in z dominantno predstavo elitno tekmovanje otvorili s popolnoma zasluženo zmago (1:3). Ob tem so kar dvakrat zatresli mrežo po podaji iz prekinitve, strelec izenačujočega zadetka, Ibrahima Konate, pa je poudaril, da je to plod načrtnega dela na tem segmentu igre.