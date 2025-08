Končana saga okoli Šeška? Radečan je tik pred podpisom z Manchester Unitedom

Benjamin Šeško je avtor najbolj zanimive prestopne sage poletne nogometne tržnice. V igri sta samo in zgolj otoška velikana Newcastle in Manchester United. A po poročanju otoških medijev, pritrjujejo jim tudi nekateri "evropski", je dileme vendarle konec. Radečan je tik pred podpisom pogodbe z Manchester Unitedom. Rdeči vragi so sicer na naslov Slovenca poslali nekaj tanjšo ponudbo kot srake, a očitno se je slovenski napadalec osebno odločil za prestop k vragom. Pogodba bo predvidoma sklenjena do leta 2030.