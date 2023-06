'Končno me ne boste več spraševali o Ligi prvakov!'

Če se je komu ob zmagi Manchester Cityja v Ligi prvakov odvalil kamen od srca, je to Pep Guardiola. Španski strokovnjak si je po sedmih sezonah lovljenja največje lovorike v klubskem nogometu (po ne milijonih, temveč milijardah vloženih v njegov projekt) in po neskončnem številu vprašanj s strani novinarjev in nogometne javnosti naposled le oddahnil.

Na zmagoslavnega trenerja Manchester Cityja Pepa Guardiolo se je pričakovano zaradi dolgo trajajočega slavja v novinarski sobi dolgo čakalo. A ne tako dolgo, kot je moral čakati sam na svoj tretji naslov (v vlogi trenerja) v Ligi prvakov. Z Barcelono je bil uspešen v letih 2009 in 2011, nato pa je lovoriko z velikimi ušesi neuspešno lovil najprej z Bayernom in nato šest sezon še s Cityjem. V sedmi pa mu je le uspelo, zaradi česar se mu je od srca odvalil ogromen kamen.

Vidno čustveno izčrpani Španec se je najprej poklonil Interju, ki je bil več kot le dostojen tekmec in mu je nekajkrat zmanjkalo le nekaj sreče, da bi rezultat poravnal in tekmo morebiti obrnil v svoj prid. "Vem, kako se počutijo, dve leti nazaj smo bili sami v tem položaju," je dejal Guardiola in dodal: "Inter je izjemna ekipa, a danes se jim ni poklopilo, tako kot se nam v preteklosti ni."

icon-expand Pep Guardiola FOTO: AP

52-letni Španec, ki še ni povsem začutil uspeha, se je nato spomnil, kako je še kot igralec leta 1992 z Barcelono osvojil Ligo prvakov in se začel uspeha zavedati šele nekoliko kasneje, kar se mu verjetno dogaja tudi tokrat. "A ne pozabite na pet osvojenih Premier lig v šestih letih. Zdaj je pomembno, da ljudje ne pozabijo, kaj vse smo dosegli, ne le s to zmago v Ligi prvakov." Je pa Katalonec priznal, da mu osvojitev trojčka lovorik veliko pomeni. Na dan tekme mu je sporočilo poslal celo edini trener na Otoku, ki mu je ta podvig do sedaj uspel: "V čast mi je biti ob boku Sira Alexa Fergusona. Zjutraj sem prejel njegovo sporočilo, ki se me je dotaknilo in mi je res v veliko čast."

icon-expand Pep Guardiola FOTO: 24ur.com

Potem pa mu je eden izmed angleških novinarjev stopil na žulj z vprašanjem, kdaj se bodo začele priprave na ponovitev uspeha. "Ne, prosim, ne sprašujte me o tem. Dajte mi, prosim, nekaj premora. Direktor kluba mi je že namignil, da je drugo leto finale Lige prvakov v Londonu, in raje vam ne povem, kaj sem mu odgovoril, ker ne bi bilo primerno," je pikro odgovoril Guardiola. "Imamo čas, da razmislimo o naslednji sezoni in se pripravimo nanjo, a to je naslednja sezona in sedaj je čas za slavje. Komaj čakam, da v ponedeljek postavimo vse tri lovorike na avtobus in paradiramo po Manchestru," je še dodal.

Pep Guardiola je postal prvi trener v zgodovini nogometa, ki mu je z dvema kluboma uspelo osvojiti trojček lovorik (s tem, da je ena lovorika evropska). Pred slavjem s Cityjem mu je to uspelo že z Barcelono leta 2009.

Ob zmagoslavju Meščanov v Ligi prvakov je trener pohvalil vpliv lastnika Sheikha Mansourja, ki je tekmo spremljal na tribunah v Istanbulu: "Eden izmed glavnih razlogov, zakaj je ta klub postal, kar je, so ljudje iz Abu Dabija in predvsem Sheikh Mansour, ki je prevzel klub. Brez njega ne bi bili tukaj. Brezpogojno me podpirajo ob zmagah in porazih. V mnogih klubih bi bil že zdavnaj odpuščen, zato pripisujem uspeh hierarhiji kluba in izvršnemu direktorju."

icon-expand Pep Guardiola in vodstvo Manchester Cityja FOTO: AP

Za konec pa je španski trener, ki se bo sedaj z zlatimi črkami zapisal tako v zgodovino Barcelone kot tudi Manchester Cityja, posvaril najtrofejnejši klub v elitnem evropskem klubskem tekmovanju: "Samo 13 lovorik zaostajamo za njimi, tako da Real, pazi se, ker če boste spali na lovorikah, vas bomo ujeli!" Potem pa je v bolj resnem tonu dejal, da morajo biti veseli, da so si prvič nadeli evropsko krono, a da se tukaj njihove ambicije ne ustavijo. "Morali bomo trdo delati, da ostanemo med najboljšimi klubi v Evropi. Veliko klubom se zgodi, da po velikem uspehu padejo. Če poznam sebe, pa tega ne bom dopustil. Je pa res, da je ta lovorika veliko olajšanje za vse v klubu, tudi zame, ker me boste končno nehali spraševati o Ligi prvakov," je še zaključil Guardiola.